嘉義東石福靈宮拜「鐵嘴將軍」 原為清朝大砲
嘉義縣東石鄉三塊厝福靈宮供奉的「鐵嘴將軍」是1門大砲，相傳是海盜蔡牽遺物，曾幫村民解決糾紛被神格化；文化觀光局說，這是具獨特性及稀少性的器物崇拜，有歷史價值。
根據當地人流傳故事，清朝同治年間三塊厝庄民與鄰近村莊相鬥數十年，庄民輾轉從蔡牽處獲得大砲，與鄰近村莊一決勝負。
三塊厝庄民經請示福靈宮主祀的觀音佛祖，獲指示「攻擊時炮口須離地七寸，且定時開炮。」砲彈只炸到鄰近村莊大樹，沒任何百姓、牲畜受傷，鄰近村莊村民嚇到求和。
根據福靈宮鐵嘴將軍誌記載，光緒21年（西元1895年）日軍攻台時，村民怕大砲對村民不利，將大砲埋在田中，直到1984年福靈宮重建，觀音佛祖再次指示，為感念大砲對促進兩村和諧有功，特請鑼鼓獅隊迎大砲回宮，當觀音佛祖右將，命名為「鐵嘴將軍」。
嘉義縣文化觀光局文資科長陳尚文告訴中央社記者，2021年時委外調查「鐵嘴將軍」，記載炮筒為金屬，共分3節，兩側作圓柱耳軸，可固定於砲架，表面素平，未見鑿刻裝飾，僅有弦紋；尾部砲閂目前不可開啟，頂有方形構造，砲管內壁作圓弧，因氧化有鏽蝕狀況。
此外，火砲本身未見年款銘文及相關文獻佐證製成年代，有關由來鄉野傳說不斷，製作工藝屬清領末期到日治時期鐵器工法，具獨特性及稀少性，與地方開發有關，屬器物崇拜，有歷史價值。經內部會議討論，建議分級「一般古物」。
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