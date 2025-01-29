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史無前例！雲林西螺福興宮搶頭香 兄弟前後成為頭香哥

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣西螺福興宮搶頭香，去年頭香得主的弟弟搶到今年頭香。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺福興宮搶頭香，去年頭香得主的弟弟搶到今年頭香。記者陳雅玲／攝影

雲林縣西螺福興宮大年初一開廟門搶頭香每年吸引許多信徒參加，今年頭香狀元由雲林林內鄉民高盟順奪得，他的哥哥去年搶得福興宮頭香，許願得龍子如願，哥哥教他搶頭香秘訣「衝就對了」，助他順利搶得頭香，他表示，希望今年業績長紅，大家都平安。

西螺福興宮每年辦理的「搶頭香」民俗活動與發送美金開運紅包的活動連年吸引數十萬來自全國各地的信眾專程前來參與。

今年頭香是31歲的林內鄉民高盟順奪得，他表示，哥哥去年搶到頭香，順利實現得龍子心願，小孩才剛滿月，哥哥教他搶頭香「衝就對了」，他說，他擔任業務員，希望今年業績長紅，大家平安。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，今年的頭香狀元，照往例獲頒獨一無二的頭香狀元匾額，今年有獎金8888元，以及太平媽Q版瓷器存錢筒、「神助攻戰隊」扭蛋全套組、宮燈造型的太平媽抱抱枕，將滿滿的祝福與喜氣帶回家。

楊文鐘表示，福興宮初一到初五都有很多活動，邀請大家到西螺走春，拜媽祖、吃美食，感謝西螺小鎮魅力。

雲林縣長張麗善也率團隊到福興宮發放美金紅包及開運福袋，她表示，最近天災地震頻傳，祈求媽祖能夠庇佑全國無災無難。

雲林縣西螺福興宮搶頭香，去年頭香得主（右）的弟弟高盟順（左）搶到今年頭香，福興宮董事長楊文鐘（中）頒發頭香狀元匾額。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺福興宮搶頭香，去年頭香得主（右）的弟弟高盟順（左）搶到今年頭香，福興宮董事長楊文鐘（中）頒發頭香狀元匾額。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（右）、立委張嘉郡到西螺福興宮發放福袋。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（右）、立委張嘉郡到西螺福興宮發放福袋。記者陳雅玲／攝影

媽祖 紅包 雲林

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