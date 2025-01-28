小龍報喜！新港奉天宮除夕搶頭香 新港男子衝廟達陣搶下

嘉義縣新港鄉奉天宮晚間除夕夜，遵循古禮搶頭香，深夜11點子時廟門開啟，眾多香客人手1支香，奮力往前衝，頭香得主是第3次參加的新港鄉男子陽信旗，獲贈價值10萬元交趾陶大師林洸沂的蛇年作品，陽男連續3年參加搶頭香，首次搶到頭香，開心得笑容滿面，獲得眾人祝福。

開廟門前，廟方在廣場舉辦晚會，晚會結束，開廟門、搶頭香登場，許多年輕人晚間8點就來等候，各地信眾聚集廟前的廣場，人人手持1支清香，準備大展身手搶頭香，祈求媽祖福佑，大家興高采烈等待，熱鬧滾滾，愈夜愈熱鬧。

子時到，奉天宮董事長何達煌與副董事長林秀琴打開廟門，信眾奮力衝刺，往廟前正殿香爐插香，搶得頭香信徒獲得林洸沂大師的交趾陶作品。為讓返鄉過節鄉親及參拜香客，感受到過年歡樂氣氛，縣長翁章梁、何達煌等理監事及立委蔡易餘、陳冠廷等來賓，發送大排長龍民眾精美限量蛇年福袋。

何達煌說，搶頭香信徒可獲1座出自林洸沂大師巧手的蛇年交趾陶藝術品（市價高達10萬元），何達煌與縣長翁章梁共同頒贈蛇年年交趾陶給頭香得主陽信旗；陽信旗許願，大家身體健康，家人平安，他說，連續參加3年目標就是搶到頭香。

農曆正月初4日上午9時接神及擲公籤的日子，何達煌將帶領董監事團拜接神後，向開台媽祖擲筊，依指示抽出代表一整年度國家整體運勢的「國運籤」，預測全年各行業整體發展，提供信眾作為今年行事參考。農曆正月初9日（2月6日）至農曆正月15日（2月12日）舉辦元宵7天6夜遶境活動。