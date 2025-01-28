台南地震不斷 衛福部暖送「10萬元加菜金」過除夕

繼1月21日嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.4地震後，大大小小餘震不斷。今天上午7時23分，台南市楠西區又發生芮氏規模4.6地震，深度僅14.3公里，造成玉井、楠西等區嚴重受損。適逢除夕，衛福部政務次長呂建德前往楠西區「綠柏園」臨時收容所，帶來賑災基金會加菜金10萬元，助災民圍爐。

在年節團聚時刻，台南市政府迅速啟動避難收容機制，服務百餘名受災民眾；近日寒流低溫，呂建德與社會救助及社工司司長蘇昭如一同南下，他特別轉達衛福部長邱泰源的慰問，並感謝在地企業熱心響應，在第一時間迅速提供災民安置收容、緊急扶助等措施。

呂建德另帶來所屬公設財團法人賑災基金會加菜金10萬元為民眾加油打氣，亦提供安遷賑助，每人發給1萬元，以戶內實際居住人口五口為限，總計最高5萬元，災民也可選擇租屋賑助，每人每月3000元，以三口為限、最多半年，計5.4萬元，二種安遷賑助方式擇一，協助災民度過難關。

台南市政府社會局表示，楠西區公所於「芒果農創玫瑰綠柏園」開設短期收容安置，總計可容納212人，目前收容109人，收容量能充足可提供受災戶暫時居住。

衛福部提醒，連日低溫容易誘發呼吸道、心臟病與中風等急性病發作，民眾應預防低溫引發心血管疾病，避免久留寒冷環境，並特別注意孩童的頭、頸、手腳保暖，同時關懷老人、遊民及弱勢族群的避寒需求。

這段期間，民眾應聽從台南市政府規畫進住避難收容處所，呼籲民眾不要自己搭帳篷或睡在車上，嚴防低溫傷害。