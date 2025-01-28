快訊

又控台灣搶晶片生意！川普重提「拉高半導體進口關稅」 我經濟部說話了

AI天才少女助攻！業界揭DeepSeek「聘才邏輯」：資歷超過8年就不用

除夕夜吃什麼？圍爐最不能接受哪道年菜 一票網友唾棄它：只能當肥料

台南震災收容116人 拆除清運初步完成

中央社／ 台南28日電

台南21日至今連續多起地震造成楠西區等地災情，台南市政府加速災後復原，已初步完成相關拆除及清運工作，收容處所安置人數增加至116人，協助受災戶暫時安心吃年夜飯。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，春節期間，民間水電行工作訂單多，但有許多熱血志工願意進入災區投入修繕工作，令人感佩，其中2016年0206震災受災戶「思樂冰妹妹」林素琴，這次也帶著自家工班協助復原工作，當初的淋雨者如今成為撐傘者，相當動人。

黃偉哲表示，感謝各界團結一致，所有災後復原工作已超前進度完成，讓所有受災戶能在年前有個安身之所，安心過年，更感謝犧牲春節假期投入救災工作的市府輪值員工、國軍及志工。

台南市政府提供資料指出，震災後許多民宅毀損，工務局立刻動員3個工務大隊及廠商，全力協助楠西160件協助案件，包含磚石打除及清運。工務局調動大中型卡車、打石工還有大型吊車等搬運機具、人力，並與國軍一起協力合作。

市府指出，為加速清運效率，市府還動員30餘名員工進入災區搬除散落磚石，已完成最後清運，讓受災戶得以安心過年。

市府指出，除了協助楠西災戶打除危險構造及清運，市府勞工局也動員做工行善團修復水電管路設施，統計至26日已動用水電專長志工120人次，服務災民修復管路348處。

南市府環保局指出，截至今日共出動111輛次機具及308人次，累計清運1633.6公噸災後廢棄物，農曆年期間受災民眾若有廢棄土石磚瓦需清運，可聯絡當地清潔隊安排清運，將調度資源全力協助安排清運。

0121嘉義地震 台南 地震 災後

延伸閱讀

中央補助5億！台南市台17省道跨運河臨安橋改建正式通車

要過年了「佛祖請吃飯」 台南1200弱勢戶齊聚噶瑪噶居寺

影／黃偉哲高鐵站送紅包 林俊憲、陳亭妃團隊拚場爭取支持

又地震！台南楠西規模5.3 楠西災民狂奔嚇壞：好想哭

相關新聞

台南除夕沒塞車 公有路邊路外停車格位到31日暫停收費

今天除夕台南地區雖然車多，國道台南路段、主要市區道路直到上午10點半都沒有傳出塞車或重大意外。市府表示，今天整體交通「還...

台南復養蚵質好價俏 蚵農笑

去年接連颱風釀台南的蚵農損失慘重，復養後近期收成部分，趕在春節前出貨，蚵農說，今年品質佳、大盤價格比去年同期高，大家都露...

嘉義縣YouBike 縣民盼再擴大

各縣市皆推廣公共自行車，嘉義縣去年3月啟用YouBike，今年再啟用13站，迄今總共達110站，不過新站點仍集中太保、朴...

台南受地震災損多 陳亭妃允助居民重建家園

21日至今多次有感地震導致台南地區不少建築物受到災損，民進黨立委陳亭妃今天攜帶各界捐助物資前往楠西、玉井等受災較嚴重地區...

雲林斗六圓環嶄新水舞光雕秀點燈 迎春節返鄉民眾

雲林縣斗六市圓環水舞設施曾損壞多年，2022年修復後，每逢春節會規畫嶄新光雕秀節目迎接春節返鄉民眾及旅客，今年春節期間規...

高鐵雲林站返鄉乘客多 縣府估各地塞車大魔王是這三天

今天是小年夜，高鐵雲林站從上周三起出現返鄉人潮，今天乘客仍絡繹不絕，站方預估接下來初二到初四乘客數最多，雲林縣長張麗善下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。