台南除夕沒塞車 公有路邊路外停車格位到31日暫停收費

今天除夕台南地區雖然車多，國道台南路段、主要市區道路直到上午10點半都沒有傳出塞車或重大意外。市府表示，今天整體交通「還算順暢」。公有路邊、路外停車格位，到31日都暫停收費。

台南市政府交通局長王銘德表示，返鄉車潮在24日下午出現、前兩天25、26日達到尖峰，仁德、大灣、永康交流道周邊及市區聯外道路如中華環線、東門路、小東路與永康中正南、北路等路段車流較多，今天車流已趨穩定，預期在明天正月初一開始再出現出遊的熱絡人潮與車潮，提醒駕駛朋友們可多利用國3、台61、北外環等快速道路，避開市區車多路段。

另預期台南各大景點將湧入大量車潮，市府建議民眾多利用公共運輸，春節連假期間大台南公車含小黃公車將依假日及春節班表行駛。今天除夕晚上7點後班次停駛，但往來高鐵站的H31、32、62、黃9、橘9、橘9-1及台灣好行98府城台江線、梅嶺線、111台南小港機場巴士則當日依假日班表營運至末班。詳細公車資訊可在大台南公車網站(https://2384.tainan.gov.tw）或下載APP查詢。

交通局表示，春節期間停車收費方式，59處委託民營停車場，全年無休照常收費外，其餘公有路邊、路外停車格位，114年1月28日至1月31日暫停收費。春節期間民眾仍可持繳款期限內的停車繳費通知單向全國各地超商門市繳費，請民眾多加利用超商繳費。春節期間委外拖吊配合警察單位進行交通障礙排除，中北、南區、永康區、東區、新營拖吊場及車輛保管場、隆田車輛保管場均維持24小時服務，安平車輛保管場暫停服務。

局長王銘德再次提醒，因應台南各景點人車增加，交通局針對主要景點已整理交通疏導資訊，並公布於「臺南行春」（https://tainan-newyear.tw/）及交通局網站(https://traffic.tainan.gov.tw/)，歡迎民眾出遊前提前查詢，也請遵循交通規則、不要違規停車，以維持交通安全及順暢。