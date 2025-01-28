台南復養蚵質好價俏 蚵農笑

去年接連颱風釀台南的蚵農損失慘重，復養後近期收成部分，趕在春節前出貨，蚵農說，今年品質佳、大盤價格比去年同期高，大家都露出笑容；台南市區漁會指出，農曆年後2、3月是關鍵期，會掌控水質、對少部分死亡採樣送檢等提升品質。

黃姓蚵農說，去年此時台南牡蠣養殖病蟲害嚴重，之後10月的養殖季開始，又連番颱風，剛放養的蚵棚被海浪沖壞，接續的復養因中蚵數量有限，加上竹子缺貨，第一波養殖中蚵的數量沒有以往多，大家都拚在12月底之前放養蚵苗，趕在3月底4月初可以採收，有些蚵農因趕不上，或是沒錢而放棄，也使得放養數量再減少。

他指出，放養後的牡蠣生長情形良好，都趕在春節前採收，收成率好品質也佳，因此價格上揚，大盤價每台斤220元，較去年170至180元多了40多元，期待下波採收期也能有好收成率，賣個好價錢。

台南市區漁會總幹事林鈺昕表示，去年颱風後有些蚵農來不及作業或因沒有資金而放棄，實際復養面積約6500坪，收成好的原因之一是養殖密度降低，過年後的2、3月是關鍵期，持續掌控水質，以及對少部分死亡採樣送檢了解原因，下一養殖年度也希望能控制在6500棚。

至於台南蚵農還沒有漁業權，爭取多時，農業局漁港及近海管理所長張順得說，內政部與交通部都已同意並公告中，一切依照行政程序在進行；林鈺昕表示，目前亟待趕快制訂漁業管理辦法，等公告結束就可依管理辦法來執行，原則上會採實名制。