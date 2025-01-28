聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣YouBike 縣民盼再擴大

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義縣YouBike公共自行車今年再啟用13站，圖為新設的中埔鄉湯野站。記者李宗祐／攝影
嘉義縣YouBike公共自行車今年再啟用13站，圖為新設的中埔鄉湯野站。記者李宗祐／攝影

各縣市皆推廣公共自行車，嘉義縣去年3月啟用YouBike，今年再啟用13站，迄今總共達110站，不過新站點仍集中太保、朴子、民雄、水上及中埔等人口稠密地區，縣民希望再擴大、議員也盼能挹注觀光經濟；縣府表示，持續會勘設置。

嘉縣府建設處解釋，現階段以人口較多的太保等5鄉鎮市為優先建置區域，並以交通運輸節點、政府機關、學校、住宅、商業密集區為設站原則。

嘉縣YouBike今年新設太保市2站、朴子市1站、民雄鄉2站、水上鄉4站、中埔鄉4站，目前已有110個租賃站點，包括太保市27站、朴子市28站、民雄鄉23站、水上鄉19站、中埔鄉13站，全縣其他13個鄉鎮市仍無法享受YouBike的便利。

嘉縣的YouBike有補貼使用時前30分鐘免費，簡姓縣民說，YouBike意外地好騎，在縣治洽公幾乎都當作代步工具。也常看到有不少往返嘉義縣市間的學生利用YouBike上下學；許多鄉鎮市民眾向民代陳情，希望在自己家鄉設站，縣議員陳文忠說，新港鄉有不少香客，長期以來積極構思如何將「香客變成遊客」，尤其宮廟進香團每次來匆匆去匆匆，行程都很趕，如果能將1天行程變為2天甚至3天，那將能帶來可觀的觀光經濟，「當香客成遊客時，YouBike將會是最佳的代步交通工具」。

嘉義縣、市，以及台南、高雄、屏東均採用YouBike 2.0系統，民眾可以跨區使用，不收取跨區調度費用。

YouBike 中埔 嘉義

延伸閱讀

嘉縣YouBike增至110站 仍以人口集中區優先建置

趕在年前完工！ 嘉義縣「爛路王」地方盼命名為打貓大道

台南楠西凌晨地震規模4.1 最大震度嘉義縣4級

女高中生騎YouBike遇惡煞 黑衣女徒手巴頭逃逸警追查中

相關新聞

嘉義縣YouBike 縣民盼再擴大

各縣市皆推廣公共自行車，嘉義縣去年3月啟用YouBike，今年再啟用13站，迄今總共達110站，不過新站點仍集中太保、朴...

台南復養蚵質好價俏 蚵農笑

去年接連颱風釀台南的蚵農損失慘重，復養後近期收成部分，趕在春節前出貨，蚵農說，今年品質佳、大盤價格比去年同期高，大家都露...

台南受地震災損多 陳亭妃允助居民重建家園

21日至今多次有感地震導致台南地區不少建築物受到災損，民進黨立委陳亭妃今天攜帶各界捐助物資前往楠西、玉井等受災較嚴重地區...

雲林斗六圓環嶄新水舞光雕秀點燈 迎春節返鄉民眾

雲林縣斗六市圓環水舞設施曾損壞多年，2022年修復後，每逢春節會規畫嶄新光雕秀節目迎接春節返鄉民眾及旅客，今年春節期間規...

高鐵雲林站返鄉乘客多 縣府估各地塞車大魔王是這三天

今天是小年夜，高鐵雲林站從上周三起出現返鄉人潮，今天乘客仍絡繹不絕，站方預估接下來初二到初四乘客數最多，雲林縣長張麗善下...

台南迎接春節旅客不小氣 加開12條免費散步導覽路線

台南是文化之都、美食天堂，漫步台南體驗城市特有的常民文化，總能感動到訪的旅客。觀旅局迎接春節旅客，特別加開12條免費散步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。