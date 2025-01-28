嘉義縣YouBike 縣民盼再擴大

各縣市皆推廣公共自行車，嘉義縣去年3月啟用YouBike，今年再啟用13站，迄今總共達110站，不過新站點仍集中太保、朴子、民雄、水上及中埔等人口稠密地區，縣民希望再擴大、議員也盼能挹注觀光經濟；縣府表示，持續會勘設置。

嘉縣府建設處解釋，現階段以人口較多的太保等5鄉鎮市為優先建置區域，並以交通運輸節點、政府機關、學校、住宅、商業密集區為設站原則。

嘉縣YouBike今年新設太保市2站、朴子市1站、民雄鄉2站、水上鄉4站、中埔鄉4站，目前已有110個租賃站點，包括太保市27站、朴子市28站、民雄鄉23站、水上鄉19站、中埔鄉13站，全縣其他13個鄉鎮市仍無法享受YouBike的便利。

嘉縣的YouBike有補貼使用時前30分鐘免費，簡姓縣民說，YouBike意外地好騎，在縣治洽公幾乎都當作代步工具。也常看到有不少往返嘉義縣市間的學生利用YouBike上下學；許多鄉鎮市民眾向民代陳情，希望在自己家鄉設站，縣議員陳文忠說，新港鄉有不少香客，長期以來積極構思如何將「香客變成遊客」，尤其宮廟進香團每次來匆匆去匆匆，行程都很趕，如果能將1天行程變為2天甚至3天，那將能帶來可觀的觀光經濟，「當香客成遊客時，YouBike將會是最佳的代步交通工具」。

嘉義縣、市，以及台南、高雄、屏東均採用YouBike 2.0系統，民眾可以跨區使用，不收取跨區調度費用。