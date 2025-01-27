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雲林斗六圓環嶄新水舞光雕秀點燈 迎春節返鄉民眾

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六圓環春節將有嶄新光雕水舞秀，今晚點燈。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六圓環春節將有嶄新光雕水舞秀，今晚點燈。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市圓環水舞設施曾損壞多年，2022年修復後，每逢春節會規畫嶄新光雕秀節目迎接春節返鄉民眾及旅客，今年春節期間規畫半小時一次光雕秀，搭配雷射光源及全新音樂節目，今晚8時點燈，吸引不少民眾拍照。

斗六圓環春節水舞光雕音樂秀今晚點燈，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、交通工務局長汪令堯，立委許宇甄及張嘉郡、斗六市長林聖爵、市代會主席胡克勤、副主席黃尤美、縣議員陳永修及黃美瑤等人參加，感受春節熱鬧氣氛。

張麗善指出，斗六市是雲林的首善之都，斗六圓環更是斗六市的交通樞紐、重要門面，2001年前縣長張榮味將圓環改建為水舞廣場，入夜後水舞搭配音樂燈光，成為斗六市新地標，後來設施損壞10多年，雲林縣政府斥資3800萬元辦理改善工程，2022年重新起燈。

雲林縣交通工務局今年農曆春節期間(1月27日起至2月17日)針對斗六市圓環附加雷射光源設備，配合水舞及音樂演出進行光雕秀表演，汪令堯表示，春節期間半小時表演一次，讓光、水舞、音樂動感演繹春節熱鬧氣氛。

雲林縣斗六圓環春節將有嶄新光雕水舞秀，今晚點燈。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六圓環春節將有嶄新光雕水舞秀，今晚點燈。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六圓環春節將有嶄新光雕水舞秀，今晚點燈。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六圓環春節將有嶄新光雕水舞秀，今晚點燈。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六圓環春節將有嶄新光雕水舞秀，今晚點燈。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六圓環春節將有嶄新光雕水舞秀，今晚點燈。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六圓環春節將有嶄新光雕水舞秀，今晚點燈。記者陳雅玲／攝影
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斗六 春節返鄉 音樂

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