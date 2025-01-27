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高鐵雲林站返鄉乘客多 縣府估各地塞車大魔王是這三天
今天是小年夜，高鐵雲林站從上周三起出現返鄉人潮，今天乘客仍絡繹不絕，站方預估接下來初二到初四乘客數最多，雲林縣長張麗善下午到高鐵站發放福袋及了解乘客接駁情況，交通工務局預估初二至初四各地將湧現車潮，呼籲民眾多利用大眾運輸接駁。
高鐵雲林站方表示，今年春節連假較長，分散返鄉人潮，雲林站從上周開始就有許多大專生返鄉，今天小年夜乘客雖絡繹不絕，但仍有零星車票可買得到。
站方表示，今年春節初二到初四，因應回娘家、出遊及返回工作崗位，預估將出現大量乘客，目前初四從雲林站出發無論南下、北上各站都已買不到票，初二、初三也僅剩零星車位。
雲林縣交通工務局長汪令堯表示，今年縣府自1月25日至2月2日每天上午11時至晚上9時，搭配原有客運班次，提供幸福返鄉接駁，每小時皆有班次提供服務，3條路線皆從高鐵雲林站發車。
第1條高鐵雲林站行經崙背奉天宮、二崙興國宮、西螺地政事務所；第2條高鐵雲林站經土庫衛生所、褒忠台西客運站、元長台西客運站、北港嘉義客運站；第3條高鐵雲林站經東勢圖書館、台西嘉義客運南天府站、嘉義客運三條崙站、四湖鄉公所。
他預估初二至初四各地車潮湧現，呼籲民眾善加利用接駁服務。
張麗善下午與立委許宇甄、汪令堯等人率114年全國運動會吉祥物「雲寶弟」與「雲寶妹」現身高鐵雲林站，迎接返鄉民眾到來，並致贈蛇年新春賀歲福袋。今年縣府啟動各項接駁服務，補足大眾運輸不足，希望民眾多加利用，避免新春走春塞在車陣中。
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