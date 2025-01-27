影／樓梯浴廁凹陷地板凸起 餘震不斷崩災民怨沒單沒救助

嘉義大埔21日發生規模6.4地震後，台南至今餘震頻頻，今天楠西和東山區連6震，原本受損嚴重的楠西許多住宅牆壁持續崩裂、鋼筋扭曲外露。毛姓災民抱怨災損未受重視，樓梯位移、浴廁凹陷、地板凸起，連日餘震牆壁不斷崩落，卻是「沒單、沒救助」。

市府表示，已受理「建築物損壞評估」總數總計3268件已評估3099件，其中紅單335件、黃單904件、不貼單1860件。認為有疏漏未能詳細評估的災民，可就近向區公所提出申請再評估、提出需要救助的時間狀況，會立即處理。

江姓災民說，評估受損狀況的技師只管梁柱，他們梁祝沒有明顯受損，但是牆壁崩落樓梯塌陷，餘震不斷，沒有人能夠安心住在裡面，沒想到這樣竟然也都沒有辦法接受安置收容還有補助。

黃姓災民與家人地震發生至今都睡車上，因為房子梁柱經不起一連串的餘震逐漸扭曲變形，家人根本都不敢住在房子裡面，因為沒有被政府列入紅黃單，只能想辦法請民間公司來評估，但是業者說也只能過年後才能來應急加固樑柱，希望政府能夠重視盡快協助，如果得不到幫助也只能搬走。

在地市議員周奕齊表示，結構技師紅黃單評定是為了勘查房屋是否結構有問題變危樓，只認定到部分受災戶，有許多災民家中牆體、樓梯龜裂嚴重或著崩塌，因為「樑柱」未受損而領不到補助，也沒有人可以協助他們，懇請中央協助台南市政府更多經費，補助所有未貼單確受損嚴重災民，讓大家都可以渡過這次難關。

他說，因為紅黃單補助辦法不一，導致連棟透天老宅無法受到平等對待。許多連棟透天老宅，隔壁被貼紅單但自己家卻是黃單，如果要拆除重建，因為是共同柱不得整排一起重建，紅單可以受到重建補助，黃單確沒有辦法，災民懇請將紅黃單補助辦法修改成同一標準。