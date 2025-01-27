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台南迎接春節旅客不小氣 加開12條免費散步導覽路線

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市虎頭埤新景點，也是新亮點。圖／南市觀旅局提供
台南市虎頭埤新景點，也是新亮點。圖／南市觀旅局提供

台南是文化之都、美食天堂，漫步台南體驗城市特有的常民文化，總能感動到訪的旅客。觀旅局迎接春節旅客，特別加開12條免費散步導覽路線63梯次，邀請民眾城市漫步，深度體驗巷弄之美，可到台南旅遊網預約報名。

觀旅局指出，今年小年夜強烈大陸冷氣團南下，但未減少遊客們對台南的熱情。國華海安商圈、河樂廣場周邊、孔廟文化園區、赤崁園區、小西門及南紡商圈仍是遊客聚集的重點區域，今天一早吸引超過3.2萬人次的遊客，商圈內的小吃餐飲與購物活動熱鬧非凡，街道上人潮絡繹不絕。

旅遊局長林國華表示，為迎接春節旅客，特別加開到12條免費散步導覽路線63梯次，包括「府城藝踅街趣」、「府城歷史散步孔廟線及赤崁線」、「老屋，老店，老生活」、「五條港舊城漫遊日光及星光線」、「安平獅饗曲」、「老街五四三」、「安平運河南岸」、「鹽水月津港漫遊」、「關子嶺溫泉鄉散步」及「關子嶺溫泉鄉親子路線」等路線。

古蹟景點、山上水花園水道博物館、左鎮化石園區及龜丹溫泉體驗池，小年夜及除夕休園，城市散步導覽及2025龍崎光節等活動除夕暫停服務，讓辛勞工作人員返家團圓再出發。

「畫添福2025台南古蹟行春」精彩活動會在1月29日至2月2日（初一至初五）農曆新年期間熱烈展開，赤嵌樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠等景點，將推出射箭體驗、雜耍特技表演、新春AR導覽及熱蘭遮市集等一系列活動。

另，「2024-2025台灣好湯金泉獎」票選活動，活動至1月31日止，請大家踴躍投票，「台南旅遊」粉絲專頁也特別推出加碼抽獎活動。虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村及葫蘆埤自然公園初一至初五聯合推出「2025三埤迎春-蛇宓都好玩」新春系列活動，與可愛討喜的春節布景拍照上傳至虎頭埤風景區或德元埤荷蘭村facebook專屬貼文留言，可獲得限量福蛇多功能方巾。更多台南春節資訊可至「2025台南行春網」(https://tainan-newyear.tw/)、台南旅遊網或台南旅遊粉絲團查詢(https://www.twtainan.net/)

台南中西區神農街掛滿燈籠，春節連假吸引人潮。圖／南市觀旅局提供
台南中西區神農街掛滿燈籠，春節連假吸引人潮。圖／南市觀旅局提供
台南市中西區普濟殿燈會，周遭巷道掛有1800顆燈籠。圖／南市觀旅局提供
台南市中西區普濟殿燈會，周遭巷道掛有1800顆燈籠。圖／南市觀旅局提供
台南市觀旅局加開12條免費散步導覽路線63梯次，邀請民眾城市漫步，深度體驗巷弄之美。圖／南市觀旅局提供
台南市觀旅局加開12條免費散步導覽路線63梯次，邀請民眾城市漫步，深度體驗巷弄之美。圖／南市觀旅局提供

台南 春節

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