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影／卓揆嘉縣六興宮參拜祈福 敬獻天平如意、祈求稱心如意

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
行政院長卓榮泰於嘉義縣新港鄉溪北六興宮參拜祈福後合影。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰於嘉義縣新港鄉溪北六興宮參拜祈福後合影。記者李宗祐／攝影

行政院長卓榮泰在經濟部長郭智輝等人陪同下今天中午到嘉義縣新港鄉溪北六興宮參拜祈福，今天氣溫驟冷，但民眾熱情不減高喊「院長好！」不絕於耳；卓榮泰持香與眾人祈求新春吉祥安康。廟方特地準備「天平」、「如意」由卓榮泰敬獻，祈求稱心如意。

卓榮泰中午抵達六興宮，在主委江筱芃、新港鄉長葉孟龍、太保市長鄭淑分及多名縣議員、民代等人陪同下參拜祈福。卓榮泰手持清香率領眾人向媽祖參拜祈福，除了傳統焚香敬獻財帛、水果外，還敬獻「天平」、「如意」，希望大家稱心如意。或許近來一連串的政治僵局中也祈求能有公平、順心。

江筱芃說，卓榮泰院長今天來六興宮參拜祈福，希望大家新春如意吉祥安康。廟方特別準備「天平」、「如意」，一來是因為媽祖有鑑於總統、副總統、院長們比較辛苦，希望能稱心如意。二來是配合六興宮在元宵節活動「心量等持 法深道行」主題。

卓榮泰在春聯題字祝福後說，在黑面三媽祖的護佑下，希望大家都能「通商八路財源廣 慧生五方定安康」祝福大家新春快樂平安。

行政院長卓榮泰（前排左四）今天中午到嘉義縣新港鄉溪北六興宮參拜祈福。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰（前排左四）今天中午到嘉義縣新港鄉溪北六興宮參拜祈福。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰（左三）在經濟部長郭智輝（右三）等人陪同下溪北六興宮參拜祈福，敬獻「天平」。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰（左三）在經濟部長郭智輝（右三）等人陪同下溪北六興宮參拜祈福，敬獻「天平」。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰在春聯題字祝福大家「通商八路財源廣 慧生五方定安康」。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰在春聯題字祝福大家「通商八路財源廣 慧生五方定安康」。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰在經濟部長郭智輝等人陪同下今天中午到嘉義縣新港鄉溪北六興宮參拜祈福，今天氣溫驟冷，民眾熱情不減高喊「院長好！」。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰在經濟部長郭智輝等人陪同下今天中午到嘉義縣新港鄉溪北六興宮參拜祈福，今天氣溫驟冷，民眾熱情不減高喊「院長好！」。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰（左五）送上紅包祝福，由溪北六興宮主委江筱芃（右三）代表接受。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰（左五）送上紅包祝福，由溪北六興宮主委江筱芃（右三）代表接受。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰到嘉義縣新港鄉溪北六興宮參拜祈福敬獻「如意」。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰到嘉義縣新港鄉溪北六興宮參拜祈福敬獻「如意」。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰（左三）在春聯題字祝福「通商八路財源廣 慧生五方定安康」。記者李宗祐／攝影
行政院長卓榮泰（左三）在春聯題字祝福「通商八路財源廣 慧生五方定安康」。記者李宗祐／攝影

元宵節 卓榮泰 媽祖

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