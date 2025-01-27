影／卓揆嘉縣六興宮參拜祈福 敬獻天平如意、祈求稱心如意

行政院長卓榮泰在經濟部長郭智輝等人陪同下今天中午到嘉義縣新港鄉溪北六興宮參拜祈福，今天氣溫驟冷，但民眾熱情不減高喊「院長好！」不絕於耳；卓榮泰持香與眾人祈求新春吉祥安康。廟方特地準備「天平」、「如意」由卓榮泰敬獻，祈求稱心如意。

卓榮泰中午抵達六興宮，在主委江筱芃、新港鄉長葉孟龍、太保市長鄭淑分及多名縣議員、民代等人陪同下參拜祈福。卓榮泰手持清香率領眾人向媽祖參拜祈福，除了傳統焚香敬獻財帛、水果外，還敬獻「天平」、「如意」，希望大家稱心如意。或許近來一連串的政治僵局中也祈求能有公平、順心。

江筱芃說，卓榮泰院長今天來六興宮參拜祈福，希望大家新春如意吉祥安康。廟方特別準備「天平」、「如意」，一來是因為媽祖有鑑於總統、副總統、院長們比較辛苦，希望能稱心如意。二來是配合六興宮在元宵節活動「心量等持 法深道行」主題。