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地震頻傳震出擔心 南消建議家戶準備緊急避難包

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
地震頻傳，南市消防局建議每戶家庭準備一個「緊急避難包」，以備不時之需。圖／小北百貨提供
地震頻傳，南市消防局建議每戶家庭準備一個「緊急避難包」，以備不時之需。圖／小北百貨提供

台灣位處環太平洋火環帶，屬於地震高危險區，過去曾發生過多次嚴重的地震災害，近日台南地震頻傳，氣象署也提醒民眾提高警覺。南市消防局建議每戶家庭準備一個「緊急避難包」，以備不時之需。

台南市消防局表示，「緊急避難包」是指在發生地震等災害時，可以快速拿走的一個背包或手提包，裡面放置一些生活必需品，如飲用水、乾糧、手電筒、電池、收音機、行動電源、急救包、口罩、雨衣、現金、身分證件等，這些物品可以幫助民眾在災害發生後，維持基本的生存需求，並及時獲得救援資訊。

消防局長李明峯提醒，要定期檢查「緊急避難包」的內容，確保物品沒有過期或損壞，並將「緊急避難包」放在家中容易拿到的地方，如門口、床頭等。也建議民眾下載「地震測報APP」，以獲得最新的地震資訊和強震即時警報，並學習正確的防震避難方法「趴下、掩護、穩住」，減少地震可能造成的傷害。

小北百貨公關主任吳澄彥說，自24日發生大地震以來，大小餘震頻傳，各門市緊急避難包也很熱賣，多一分準備是對的，也是必須的。

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