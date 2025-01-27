台南蚵農去年苦哈哈 今年質佳收成好笑哈哈

去年11月颱風，台南蚵農損失慘重，復養後，部分已收成，趕春節前出貨。由於生長狀況良好，且品質佳，大盤價格較去年同期高，收成量也佳，蚵農露出笑容。但颱風過後，因竹子缺貨、蚵苗量也有限，部分蚵農趕不上，只好放棄；蚵農也期待4月起的採收期能有好收成。

台南市區漁會總幹事總幹事林鈺昕表示，去年11月因颱風影響，多數蚵棚被打壞，並被海浪捲到岸邊，必須復養，有些蚵農因來不及作業，或是沒有資金而放棄，實際復養面積約6500坪。從最近收成及價格來看，都比去年好，也因品質佳吸引販商購買，

價格也提升，其中病蟲害減少，收成好的原因之一是養殖密度降低所致，下一養殖年度也將持續請蚵農降低養殖密度，最後總數能控制在6500棚左右。

黃姓蚵農說，去年此時台南牡蠣養殖病蟲害嚴重，大量牡蠣暴斃，價格也受影響，之後10月養殖季開始，又遇到連翻颱風，剛放養的蚵棚被海浪沖壞，大家損失慘重，雖然政府有補助，但也遠不夠成本。接續的復養，因中蚵數量有限，加上竹子缺貨，第一波養殖中蚵的數量沒有以往多，大家都拼在12月底之前放養蚵苗，趕在3月底4月初可以採收。有些蚵農因趕不上，或是沒錢而放棄，也使得放養數量再減少。

不過，放養後的牡蠣，生長情形良好，大家都趕在春節前採收，除了收成率好，品質也佳，因此價格上揚，大盤價每斤較去年多了40多元，雖然因萬物齊漲，以及工資也漲，成本大增，利潤不如過去，但也是有賺，期待下一波採收期也能有好收成率，賣個好價錢。

蚵農認為，復養後的牡蠣病蟲害少且品質佳，除了養殖密度降低外，好幾個颱風來襲，養殖區海域變得更乾淨，生長環境更好也有關。

林鈺昕表示，過年後的2、3月是關鍵期，漁會持續掌控水質，以及對少部分死亡採樣送檢，了解原因，及追蹤蚵苗來源，也持續和水試所合作，未來能有更優質的苗體，提升品質與收成率。