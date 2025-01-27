快訊

川普收回關稅大刀！美國、哥倫比亞達成遣返移民協議 暫停報復制裁

林葉亭失智父親走失身亡 醫：防失智關鍵需改五大習慣

中職／台大首位職棒球員引退 藍翊誠勉勵後輩勇敢追夢

嘉縣YouBike增至110站 仍以人口集中區優先建置

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣YouBike公共自行車今年再啟用13站，圖為新設的中埔鄉湯野站。記者李宗祐／攝影
嘉義縣YouBike公共自行車今年再啟用13站，圖為新設的中埔鄉湯野站。記者李宗祐／攝影

去年7月3日嘉義縣YouBike公共自行車啟用以來，各界反應良好，今年縣府再啟用13站，總站數達110站，不過，新的站點仍在太保、朴子、民雄、水上及中埔等5鄉鎮人口稠密地區，他鄉鎮民眾希望能增設站點。縣府建設處表示，現階段仍以人口較多的鄉鎮市優先建置。

嘉義縣YouBike公共自行車，今年新設太保市2站、朴子市1站、民雄鄉2站、水上鄉4站、中埔鄉4站，至今共設有110個租賃站點，設點的行政區包括太保市（27站）、朴子市（28站）、民雄鄉（23站）、水上鄉（19站）、中埔鄉（13站）。

YouBike公共自行車獲不少民眾青睞，尤其在短距離間的移動，許多民眾利用公共自行車減少汽機車使用，前30分鐘免費，讓民眾方便不少；簡小姐表示，YouBike意外地好騎，在縣治洽公幾乎都以YouBike作代步工具。也常看到有不少往返嘉義縣市間的學生利用YouBike上下學。

由於YouBike好評不斷，也讓其他鄉鎮市民眾透過民代希望也能在自家鄉鎮市建構租賃站。

縣議員陳文忠說，像新港鄉有不少香客，長期以來積極構思如何將「香客變成遊客」，尤其宮廟進香團每次來匆匆去匆匆，行程都很趕，如果能將1天行程變為2天甚至3天，那將能為嘉義縣帶來可觀的觀光經濟，當香客成遊客時，YouBike將會是最佳的代步交通工具。

建設處表示，現階段以人口較多的5鄉鎮市優先建置區域，並且以交通運輸節點、政府機關及學校、住宅或商業密集區為建置原則，未來將持續進行站位會勘及設置。

嘉義縣YouBike2.0前4小時每30分鐘10元、4至8小時每30分鐘20元、超過8小時每30分鐘40元；YouBike 2.0E（電輔車）前2小時每30分鐘20元、第3小時起每30分鐘40元。為鼓勵民眾使用，至今年7月2日止，加入會員後利用悠遊卡、一卡通或手機APP掃碼即可租借，2.0前30分鐘免費，2.0E前30分鐘補助10元。

嘉義縣、市屬於共同生活圈，台南市、高雄市及屏東縣均採用YouBike 2.0系統，民眾可以跨區使用，不需收取跨區調度費用，嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣形成共享單車生活圈，可以從嘉義騎到屏東恆春、墾丁。

嘉義縣YouBike公共自行車今年再啟用13站，總站數來到110站。圖／翻攝嘉義縣政府建設處臉書
嘉義縣YouBike公共自行車今年再啟用13站，總站數來到110站。圖／翻攝嘉義縣政府建設處臉書
嘉義縣YouBike公共自行車今年再啟用13站，圖為新設的中埔鄉湯野站。記者李宗祐／攝影
嘉義縣YouBike公共自行車今年再啟用13站，圖為新設的中埔鄉湯野站。記者李宗祐／攝影

延伸閱讀

趕在年前完工！ 嘉義縣「爛路王」地方盼命名為打貓大道

女高中生騎YouBike遇惡煞 黑衣女徒手巴頭逃逸警追查中

烏來貢寮YouBike租賃點 新北交通局拚2月底啟用

高雄YouBike電動輔助車供不應求 市府砸8千萬增1300輛

相關新聞

台中三級古蹟媽祖廟萬和宮 大年初一到初三「踜轎腳」可獲平安吊飾

台中市國定三級古蹟萬和宮媽祖廟，大年初一至初三舉辦「踜轎腳」活動。廟方說，春節活動從除夕夜開廟門開始，董事長蕭清杰除了送...

台鐵台南段纜線遭外來電線纏繞斷電 雙向暫停通行

台鐵西部幹線傳出台南善化、新市車站間電車線遭外來電力線纏繞、造成電力設備異常，雙線列車目前都無法通行，列車延遲。有多少旅...

「星期六去斗六」！雲林宣傳曲動畫MV夯 超萌女學生跳舞嗨遊雲林

貓草影像改編順口溜「猴子的一週」，製作「星期六去斗六」動畫MV，影片中以女學生為第一人稱進行描寫，歷經週一到週五的疲憊，...

地震頻繁加重災情 民眾黨送哨子、帳篷與睡袋至台南楠西災區

連續地震重創台南楠西地區，使居民生活受到極大影響，民眾黨南市黨部今表示，得知當地長輩急需哨子作為緊急求助工具，同時部分居...

台南震災愛心物資暖流湧入 竟有疑似非災民趁火打劫…車牌遮號拿了就跑

0121地震後，台南近期仍是餘震不斷，災區楠西、玉井許多民宅受損程度擴大，所幸各界愛心物資也不斷湧入，要幫助山區居民過個...

雲林這些燈區提前啟燈 提早賞燈感受新春喜氣

新年張燈結彩添喜氣，雲林縣幾處燈區提早啟燈，除了虎尾及斗六雲林溪、太平老街燈區，各展現不同風貌，往年超人氣的北港巷弄燈會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。