嘉縣YouBike增至110站 仍以人口集中區優先建置

去年7月3日嘉義縣YouBike公共自行車啟用以來，各界反應良好，今年縣府再啟用13站，總站數達110站，不過，新的站點仍在太保、朴子、民雄、水上及中埔等5鄉鎮人口稠密地區，他鄉鎮民眾希望能增設站點。縣府建設處表示，現階段仍以人口較多的鄉鎮市優先建置。

嘉義縣YouBike公共自行車，今年新設太保市2站、朴子市1站、民雄鄉2站、水上鄉4站、中埔鄉4站，至今共設有110個租賃站點，設點的行政區包括太保市（27站）、朴子市（28站）、民雄鄉（23站）、水上鄉（19站）、中埔鄉（13站）。

YouBike公共自行車獲不少民眾青睞，尤其在短距離間的移動，許多民眾利用公共自行車減少汽機車使用，前30分鐘免費，讓民眾方便不少；簡小姐表示，YouBike意外地好騎，在縣治洽公幾乎都以YouBike作代步工具。也常看到有不少往返嘉義縣市間的學生利用YouBike上下學。

由於YouBike好評不斷，也讓其他鄉鎮市民眾透過民代希望也能在自家鄉鎮市建構租賃站。

縣議員陳文忠說，像新港鄉有不少香客，長期以來積極構思如何將「香客變成遊客」，尤其宮廟進香團每次來匆匆去匆匆，行程都很趕，如果能將1天行程變為2天甚至3天，那將能為嘉義縣帶來可觀的觀光經濟，當香客成遊客時，YouBike將會是最佳的代步交通工具。

建設處表示，現階段以人口較多的5鄉鎮市優先建置區域，並且以交通運輸節點、政府機關及學校、住宅或商業密集區為建置原則，未來將持續進行站位會勘及設置。

嘉義縣YouBike2.0前4小時每30分鐘10元、4至8小時每30分鐘20元、超過8小時每30分鐘40元；YouBike 2.0E（電輔車）前2小時每30分鐘20元、第3小時起每30分鐘40元。為鼓勵民眾使用，至今年7月2日止，加入會員後利用悠遊卡、一卡通或手機APP掃碼即可租借，2.0前30分鐘免費，2.0E前30分鐘補助10元。