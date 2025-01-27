台鐵台南段纜線遭外來電線纏繞斷電 雙向暫停通行

台鐵西部幹線傳出台南善化、新市車站間電車線遭外來電力線纏繞、造成電力設備異常，雙線列車目前都無法通行，列車延遲。有多少旅客受到影響，台鐵人員表示，目前還無法統計，但已經派出接駁車輛協助旅客轉乘。

台鐵表示，已成立緊急應變小組已派出搶修車前往，台南地區正刮起陣陣強風，是否因而將周邊損毀電線吹到軌道、或人為造成碰觸台鐵電車線，還需要查證。

台鐵表示，上午7點38分善化站南邊大成路陸橋上外部電線掉落台鐵電車線，造成東、西正線電車線受損，致善化、新市間雙線不通，電力單位已赴現場搶修中，外部電線掉落原因查明中。

台鐵說，8點就成立一級應變小組、南區應變分組，加派車輛在台南隆田、新市間啟動公路車輛接駁。