聽新聞
0:00 / 0:00
台鐵台南段纜線遭外來電線纏繞斷電 雙向暫停通行
台鐵西部幹線傳出台南善化、新市車站間電車線遭外來電力線纏繞、造成電力設備異常，雙線列車目前都無法通行，列車延遲。有多少旅客受到影響，台鐵人員表示，目前還無法統計，但已經派出接駁車輛協助旅客轉乘。
台鐵表示，已成立緊急應變小組已派出搶修車前往，台南地區正刮起陣陣強風，是否因而將周邊損毀電線吹到軌道、或人為造成碰觸台鐵電車線，還需要查證。
台鐵表示，上午7點38分善化站南邊大成路陸橋上外部電線掉落台鐵電車線，造成東、西正線電車線受損，致善化、新市間雙線不通，電力單位已赴現場搶修中，外部電線掉落原因查明中。
台鐵說，8點就成立一級應變小組、南區應變分組，加派車輛在台南隆田、新市間啟動公路車輛接駁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言