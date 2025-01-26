快訊

若倒閣能解朝野僵局 卓榮泰喊「我願意」：藍白一定不敢提

大樂透億元頭獎一人獨得！在這縣市開出 下期頭獎保證1億元

「星期六去斗六」！雲林宣傳曲動畫MV夯 超萌女學生跳舞嗨遊雲林

中央社／ 雲林縣26日電
貓草影像改編順口溜「猴子的一週」，製作「星期六去斗六」動畫MV，影片中以女學生為第一人稱進行描寫，歷經週一到週五的疲憊，星期六去斗六，踏上雲林的旅程並融入許多在地農特產品。圖／截自Youtube
貓草影像改編順口溜「猴子的一週」，製作「星期六去斗六」動畫MV，影片中以女學生為第一人稱進行描寫，歷經週一到週五的疲憊，星期六去斗六，踏上雲林的旅程並融入許多在地農特產品。圖／截自Youtube

貓草影像改編順口溜「猴子的一週」，製作「星期六去斗六動畫MV，影片中以女學生為第一人稱進行描寫，歷經週一到週五的疲憊，星期六去斗六，踏上雲林的旅程並融入許多在地農特產品。

雲林縣新聞處指出，為鼓勵影視相關團體至雲林縣實地拍攝影片，促進雲林縣電影電視及文化觀光旅遊產業發展，因此辦理獎勵影視製作影視補助，此次有6家來投件，僅有貓草影像採動畫呈現，題材新穎，在網路上引起民眾熱議。

雲林縣新聞處說，影片中透過女主角的情感與視角，以可愛的舞蹈動畫與輕快的音樂旋律，與大家展現雲林獨特魅力，期盼民眾跟著MV認識雲林的特色風貌與地道美食，邀請大家一起踏上雲林，探索造訪動畫內的熟悉景點。

貓草影像表示，動畫團隊以前在雲林縣念書、生活，因為很喜歡雲林及當地人文氣息，湊巧團隊影視專業與動畫背景，因此成為一個契機，希望為雲林縣做一些有趣的動畫與宣傳。

影片導演洪金煌（Xible）指出，全案在發想階段，自然而然地想到「星期六猴子去斗六」童年時的順口溜，有了嘗試將它翻新做成音樂作品的想法，採用動畫的原因是自由度很高，可以更靈活地表達創意。

貓草影像說明，「星期六去斗六」動畫MV以雲林縣為故事背景，透過女學生第一人稱視角進行描寫，經歷週一到週五的生活疲憊，週六假期的到來讓女學生充滿期待，並迫不及待地展開遊歷雲林各地的旅程。

動畫 影片 影視 斗六 雲林

延伸閱讀

楊梅休息站4死4傷車禍 雲林鄰居嘆：這年可怎麼過！

雲林這條街春節湧人潮 警方設臨時派出所因應

雲林縣春節垃圾清運全覽 全縣只有麥寮只停收1天

5人座車型塞8人！楊梅休息站電動車自撞起火釀3死

相關新聞

台南震災愛心物資暖流湧入 竟有疑似非災民趁火打劫…車牌遮號拿了就跑

0121地震後，台南近期仍是餘震不斷，災區楠西、玉井許多民宅受損程度擴大，所幸各界愛心物資也不斷湧入，要幫助山區居民過個...

「星期六去斗六」！雲林宣傳曲動畫MV夯 超萌女學生跳舞嗨遊雲林

貓草影像改編順口溜「猴子的一週」，製作「星期六去斗六」動畫MV，影片中以女學生為第一人稱進行描寫，歷經週一到週五的疲憊，...

地震頻繁加重災情 民眾黨送哨子、帳篷與睡袋至台南楠西災區

連續地震重創台南楠西地區，使居民生活受到極大影響，民眾黨南市黨部今表示，得知當地長輩急需哨子作為緊急求助工具，同時部分居...

雲林這些燈區提前啟燈 提早賞燈感受新春喜氣

新年張燈結彩添喜氣，雲林縣幾處燈區提早啟燈，除了虎尾及斗六雲林溪、太平老街燈區，各展現不同風貌，往年超人氣的北港巷弄燈會...

台南震災區農田水利設施復建 農業局爭取放寬年限規定

0121嘉義大埔6.4強震，導致台南楠西、玉井等山區不僅民宅災損嚴重，許多農業管路灌溉設施及山坡地水土保持附屬設施也都有受損...

台南藍晒圖蛇來新春市集 邀20位命理大師開運測算

農曆春節即將來臨，台南藍晒圖文創園區將從29日起至2月2日，推出「蛇來晒趣晒」好運新春開運市集限定活動，邀集20位國內外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。