台南萬里長城招待地震災民走春散心 呼籲觀光業跟進關懷

近期嘉義大埔6.4強震，導致台南楠西、玉井等山區災情慘重，同樣位於山區的白河「台灣萬里長城園區」為關懷災民，春節期間免費開放大埔、楠西入園，除邀請遊客一起穿龍袍、逛老街散心外，也可登高敲鑼許下新年新希望。

「台灣萬里長城園區」城主「林務局長」表示，自己也是從嘉義發跡，在台南茁壯，早年在嘉義瑞里經營飯店，也是接連受到717梅山地震、921大地震等影響，飯店慘變危樓而被迫拆除，隨後轉戰到台南白河，以經營「台灣電影文化城」，才慢慢重新復甦事業。

他說，「自已曾經是災民，所以更能感同身受」，所幸此次災情未釀嚴重傷亡，不過相信災民內心無助與衝擊短時間內難以消化，因此，決定特別招待大埔、楠西鄉親（須憑身分證）來到白河萬里長城散心、紓壓。

白河「台灣萬里長城園區」占地約3萬多坪，復刻世界8大奇景的萬里長城，沿途設置英雄關、山海關、美人關、烽火台等，同時還有數百尊兵馬俑；城下老街以早期閩南建築為主，重現開封府、紅燈區、龍門客棧等戲劇經典場景。

白河萬里長城園區近年來更成為許多影視、音樂影片的拍攝場景，像是電視劇「牛車來去」與馬來西亞鬼才歌手黃明志的MV，都在萬里長城園區拍攝，園區服務中心更提供約400套戲服宮廷劇，讓遊客過過戲癮，成為中南部近年最夯的打卡景點之一。