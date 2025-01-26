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地震頻繁加重災情 民眾黨送哨子、帳篷與睡袋至台南楠西災區
連續地震重創台南楠西地區，使居民生活受到極大影響，民眾黨南市黨部今表示，得知當地長輩急需哨子作為緊急求助工具，同時部分居民因房屋受損需要帳篷與睡袋，黨部多名幹部自發性出資購買哨子，募集帳篷及睡袋，已送往楠西，協助災民度過難關。
台南市黨部主委林乃立說，災害發生後，除了關注災情，更希望以實際行動回應地方需求。這次送來的哨子，不僅是為了幫助長輩在緊急時刻能快速求救，帳篷與睡袋則希望能解決部分居民臨時的居住和保暖問題。理解災後重建的路需要更多時間，也呼籲社會各界能持續提供支援，共同幫助災區早日恢復正常生活。
哨子作為簡單實用的救援工具，特別適合行動不便的長輩，能在危急時刻引起救援人員的注意。黨部幹部不僅親手將哨子送到居民手中，還耐心示範使用方式。
第一批物資已送抵楠西災區，未來台南市黨部將持續關注當地需求，協調更多資源，支援災後重建工作。林乃立強調，「民眾的需要就是我們的責任，黨部將以實際行動與災民站在一起，共同守護台南的家園。」
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