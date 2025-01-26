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台南震災愛心物資暖流湧入 竟有疑似非災民趁火打劫…車牌遮號拿了就跑

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南近期仍是餘震不斷，災區楠西、玉井許多民宅受損程度擴大，所幸各界愛心物資不斷湧入，要幫助山區居民過個好年，孰料，這兩天有人在在地臉書社團po文，發現疑似非災民「趁火打劫」搜括物資，也讓網友直呼「若不是受災戶，真的很過份！」。圖為善心物資圖。記者萬于甄／攝影
台南近期仍是餘震不斷，災區楠西、玉井許多民宅受損程度擴大，所幸各界愛心物資不斷湧入，要幫助山區居民過個好年，孰料，這兩天有人在在地臉書社團po文，發現疑似非災民「趁火打劫」搜括物資，也讓網友直呼「若不是受災戶，真的很過份！」。圖為善心物資圖。記者萬于甄／攝影

0121地震後，台南近期仍是餘震不斷，災區楠西、玉井許多民宅受損程度擴大，所幸各界愛心物資也不斷湧入，要幫助山區居民過個好年，孰料，這兩天有人在在地臉書社團po文，發現疑似非災民「趁火打劫」搜括物資，也讓網友直呼「若不是受災戶，真的很過份！」。

有民眾在臉書「楠西在地人」po文指出，這幾天發現看似外來客的一輛自小客車，都會到物資發放地「掃」貨物資，一次就要拿走數份，且大包、小包的拿，相當誇張；另外，也有民眾騎乘機車雙載「搜括」物資，在災區趁火打劫，相當誇張。

楠西北極殿吳姓廟方人員說，目前在廟埕發放物資並不用登記，因為大家都是熟面孔的鄉親，不過昨天確實有看見少數生面孔，疑似是外地人，還把車牌擋住，拿了2大袋就跑走。吳姓廟方人員呼籲，物資都是愛心人士提供給需要的災民，希望大家要將心比心。

來自南化的丁先生稍早也帶著約2000份的衛生紙、麵包、泡麵及水等民生物資，提供給楠西區的民眾，聽聞居然有外來客趁火打劫，他認為，這些物資帶回去也不會變有錢，不如把它留給有需要的人。

楠西、玉井等地區近期因餘震不斷，許多居民不僅嚇得晚上睡不著覺，白天更幾乎都待在戶外，直呼「彷彿是在搖滾區」，且不少民宅受餘震影響，房屋牆壁龜裂、錯位益發嚴重，民眾也紛紛轉往楠西收容中心暫時安置。

社會局長盧禹璁說，楠西區主要收容中心位在「綠柏園」觀光工廠，目前約已收容102人，因餘震頻繁，後續也正預防性擴充量能，希望能收容150人至180人，而收容中心的任務預計是3至4周，長期居住並非辦法，待民眾心情穩定後，會輔導民眾前往依親或是租房，同時進一步重建家園。

盧禹璁也提到，再過幾天就是除夕夜，雖然適逢震災，不過屆時也會準備除夕圍爐宴，讓居民能夠一起感受到圍爐的溫暖。

台南近期仍是餘震不斷，楠西區主要收容中心位在「綠柏園」觀光工廠，目前約已收容102人，南市社會局後續也正預防性擴充量能，希望能收容150人至180人。記者萬于甄／攝影
台南近期仍是餘震不斷，楠西區主要收容中心位在「綠柏園」觀光工廠，目前約已收容102人，南市社會局後續也正預防性擴充量能，希望能收容150人至180人。記者萬于甄／攝影
南市社會局長盧禹璁說，收容中心的任務預計是3至4周，因長期居住並非辦法，待民眾心情穩定後，會輔導民眾前往依親或是租房，同時進一步重建家園；除夕夜會為居民準備圍爐宴，讓大家能夠一起感受到圍爐的溫暖。記者萬于甄／攝影
南市社會局長盧禹璁說，收容中心的任務預計是3至4周，因長期居住並非辦法，待民眾心情穩定後，會輔導民眾前往依親或是租房，同時進一步重建家園；除夕夜會為居民準備圍爐宴，讓大家能夠一起感受到圍爐的溫暖。記者萬于甄／攝影
台南近期仍是餘震不斷，楠西區主要收容中心位在「綠柏園」觀光工廠，目前約已收容102人，南市社會局後續也正預防性擴充量能，希望能收容150人至180人。記者萬于甄／攝影
台南近期仍是餘震不斷，楠西區主要收容中心位在「綠柏園」觀光工廠，目前約已收容102人，南市社會局後續也正預防性擴充量能，希望能收容150人至180人。記者萬于甄／攝影

0121嘉義地震 愛心 除夕夜 餘震

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