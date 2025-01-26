雲林這些燈區提前啟燈 提早賞燈感受新春喜氣

新年張燈結彩添喜氣，雲林縣幾處燈區提早啟燈，除了虎尾及斗六雲林溪、太平老街燈區，各展現不同風貌，往年超人氣的北港巷弄燈會今起也開燈，巷弄裡不論白天或晚上任何角落怎麼拍都美，讓民眾利用9天年假前往賞燈，感受年節之喜。

雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭美文及文化觀光處長陳璧君昨晚巧扮「仙女」服裝，先到大復戲院開幕揭牌，為春節一連串的布袋戲演出代言，隨後轉往「北港街巷弄燈區」、「義民廟」、「北港鎮公所燈區」主持啟燈儀式。

目前包括斗六太平老街燈海、雲林溪水上光影及虎尾燈區已陸續啟燈，昨晚台灣花燈原鄉的北港，也先開放第一階段的燈區，包括廟前巷弄燈區、義民廟、北港鎮公所燈區，為2025北港燈會首部曲揭開序幕。

文觀處長陳璧君指出，今年北港燈會分兩階段亮燈，3個燈區結合雲林藝師與藝術家聯手設計許多燈飾與裝置藝術，彷彿將大家帶回舊時光，提早在春節享受燈節之樂，北港燈會第2階段「十大燈區」將於2月3日啟燈，引領點亮璀璨元宵。

最有古早味的北港巷弄會，深受年輕人喜愛，除有各式各樣的古仔燈還有日式東洋燈，以及別具繽紛彩麗的「傘燈牆」「燈謎牆」，更由暗巷工藝坊負責人蔡享潤等人巧思，利用蒸籠打造一條「蛇燈」，與古老甕牆揮映成趣。

蔡享潤說，古代富商腰纏萬貫，如同小蛇盤旋腰際，因而蛇的雅名被稱為「萬金」，今年巷弄主燈，以蒸籠的陽剛形塑勾勒出一條小龍，形如甲骨文「雙巳」再以如意收尾，象徵「六順萬金、巳巳如意、蒸蒸日上」，燈藝簡而涵義深。