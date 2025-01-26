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台南震災區農田水利設施復建 農業局爭取放寬年限規定

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
0121嘉義大埔6.4強震，導致台南楠西、玉井等山區不僅民宅災損嚴重，許多農業管路灌溉設施及山坡地水土保持附屬設施也都有受損，南市農業局表示，將爭取農業部放寬補助農田水利設施再次申請的年限規定，在確保國土安全及農業生產穩定下，全力支援災區復建工作。 圖／南市農業局提供
0121嘉義大埔6.4強震，導致台南楠西、玉井等山區不僅民宅災損嚴重，許多農業管路灌溉設施及山坡地水土保持附屬設施也都有受損，南市農業局表示，將爭取農業部放寬補助農田水利設施再次申請的年限規定，在確保國土安全及農業生產穩定下，全力支援災區復建工作。 圖／南市農業局提供

0121嘉義大埔6.4強震，導致台南楠西、玉井等山區不僅民宅災損嚴重，許多農業管路灌溉設施及山坡地水土保持附屬設施也都有受損，南市農業局表示，將爭取農業部放寬補助農田水利設施再次申請的年限規定，在確保國土安全及農業生產穩定下，全力支援災區復建工作。

南市農業局表示，21日凌晨地震造成台南楠西、玉井區棗子、楊桃等農作物落果損害嚴重，已向中央爭取棗子、楊桃農業天然災害救助，此外也會再協調農業部爭取放寬補助設施再次申請的年限，以協助農田水利設施建置及復建。

對此，農田水利署指出，有關補助各項管路灌溉設施措施，若因地震損壞且尚未達使用年限者，可不受再次申請年限限制，而重新向農水署申請相關補助範圍包括調蓄類設施、田間類設施、動力類設施及調控類設施，詳細相關申請資訊可洽農田水利署官網查詢。

另外，農村發展及水土保持署也說，有關補助山坡地農地的水土保持及附屬設施，若因地震損壞或功能受損而需重新施工，可提供再次補助申請，適用對象包括未達使用年限但受地震災害影響的設施。

南市農業局強調，農業是台南重要產業，將全力配合農業部政策並協助災區農民，盡速完成相關補助申請，以恢復正常生產，有需要的農友可除洽農業部相關窗口外，也可透過市府1999市民服務電話協詢，會確保補助措施順利執行，並積極協助受災農民完成申請流程。

台南 地震 農業部

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