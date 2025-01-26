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影／嘉義東石港口宮擲筊大賽 大獎祭出汽車、黃金媽祖

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣東石港口宮今年農曆初一至初五舉辦擲筊比賽，最大獎有2輛汽車及5尊黃金媽祖神像。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石港口宮今年農曆初一至初五舉辦擲筊比賽，最大獎有2輛汽車及5尊黃金媽祖神像。記者黃于凡／攝影

嘉義縣東石港口宮是地方重要信仰中心，每年農曆春節湧入大批香客還願，今年大年初一至初五舉辦擲筊比賽，祭出2輛汽車大獎，由5天最多聖筊的人獲得；每天還會送出1台iPhone及1尊黃金媽祖，每尊重量約1兩、市價逾10萬元，由當天最多筊的人獲得。

廟方表示，擲筊活動從大年初一至初五，每天早上8點至下午5點，「聖杯評比」須添最少1千元香油錢，第1名1800cc汽車、第2名1500cc汽車、第3名155cc機車、第4名125cc機車、第5名iPad Pro、第6至8名則為Apple watch。

此外，還有「iPhone聖杯評比」、「金媽祖聖杯評比」，廟方提供5台iPhone手機，以及5尊黃金打造的媽祖神像，只須添100元香油錢就能參加，黃金神像每尊重量約1兩，換算市價逾10萬元，分為5天讓信眾擲筊求去，擲出聖筊最多的人可獲得。

港口宮主委陳慶堂說，擲筊重點在於「心誠則靈」，去年汽車大獎就被新婚夫妻擲到，那時這對夫妻才剛要結婚，媽祖知道他們需要一輛婚車，就讓他們把新車開回家，只要向媽祖誠心祈求，相信媽祖慈悲為懷會庇佑大家。

廟方指出，過年期間將舉辦保佑闔家平安的跨平安橋、鑽神轎、借平安發財金、點光明燈、發財燈、學士燈等祈福活動，還有市集活動，邀小丑和變形金剛人偶，發放氣球，希望創造50萬人到訪，突破去年30萬人紀錄。

港口宮總幹事凌子楚說，1684年笨港口港口宮大媽在北港溪登陸駐駕，340年來守護祖先移民雲嘉南平原，透過親自選乩身、請符令、雕分靈，至今已有逾超過1萬8千尊分靈媽祖，6千間神壇宮廟，分布在台灣和世界各地。

嘉義縣東石港口宮今年農曆初一至初五舉辦擲筊比賽，最大獎有2輛汽車及5尊黃金媽祖神像。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石港口宮今年農曆初一至初五舉辦擲筊比賽，最大獎有2輛汽車及5尊黃金媽祖神像。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石港口宮今年農曆初一至初五舉辦擲筊比賽，最大獎有2輛汽車及5尊黃金媽祖神像。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石港口宮今年農曆初一至初五舉辦擲筊比賽，最大獎有2輛汽車及5尊黃金媽祖神像。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石港口宮今年農曆初一至初五舉辦擲筊比賽，最大獎有2輛汽車及5尊黃金媽祖神像。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石港口宮今年農曆初一至初五舉辦擲筊比賽，最大獎有2輛汽車及5尊黃金媽祖神像。記者黃于凡／攝影

媽祖 黃金

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