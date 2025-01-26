台南藍晒圖蛇來新春市集 邀20位命理大師開運測算

農曆春節即將來臨，台南藍晒圖文創園區將從29日起至2月2日，推出「蛇來晒趣晒」好運新春開運市集限定活動，邀集20位國內外命理大師，以結合命理文化與文創商品，希望讓來訪的民眾能在充滿創意與驚喜的氛圍中，展開新的一年。

藍晒圖文創園區表示，該市集結合「火、土、風、水」等4大元素帳篷，每個帳篷展現不同的開運特色，像是火元素象徵事業開運、土元素主打財運提升、風元素幫助化解人生瓶頸、水元素則為愛情桃花帶來滿滿助力；20位命理大師則囊括塔羅占卜、八字命理、星座占星及北歐符文專家，現場為民眾解讀新年運勢。

藍晒圖文創園區也說，除了開運測算外，現場還設有充滿創意與文化氛圍的開運小物市集，展售由設計師打造的限量商品，包含紅包袋、手鍊與開運飾品等，可滿足不同族群的需求；民眾憑當天在園區店家或市集消費單據，也享有100元命理測算折抵優惠，讓走春更有價值。