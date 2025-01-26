日本青森睡魔燈籠台南展出 紅白雙蛇共賀慶新年

農曆春節連假開始，台南各地燈節也紛紛登場，其中，睡魔燈籠是日本東北三大祭典中「青森睡魔祭」不可或缺的角色，今年由青森睡魔師「諏訪 慎」設計2座蛇年燈籠，今起將在台南北區開基玉皇宮展示，為期半個月，市長黃偉哲今也主持點燈儀式。

黃偉哲表示，青森和台南有著深厚的友誼，兩市不僅是有農產品的交流，此次更在文化交流上更進一步，非常歡迎日本的睡魔燈籠來到台南展出，其中1座以2隻蛇，象徵蛇年的到來，另1座則是睡魔造型代表「青森歌舞伎」，將與台南市民一起迎接新年到來。

北區區長潘寶淑則說，今年台南將迎來府城建城300年，在2025年開春展示睡魔，為府城建城300揭開活動序幕，意義非凡，且本次活動由民間人士經歷5個月時間奔走，並由開基玉皇宮提供場地、贊助經費，讓民眾不出國也能看見日本睡魔燈籠。

來自日本火之祭典的「青森睡魔祭」，在1980年被登記為重要無形民俗文化財，日本當地會在8月2日至8月7日間舉行，與秋田竿燈祭及仙台七夕祭等被稱為東北三大祭典；睡魔祭中常見金魚睡魔小燈籠，原型則來自津輕藩培育的金魚品種「津輕錦」，因飼養較昂貴，於是製作金魚燈籠作樂，也是青森睡魔祭不可或缺的存在。