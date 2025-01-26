關懷地震台南立委在社群貼什麼？ 謝龍介用短影音教台語詩詞吟誦

明天就是小年夜，但連日來台南地震不斷，立委陳亭妃、林俊憲、謝龍介除透過臉書關心災情，也提供相關春節資訊，謝龍介長期推動台語，這幾天也推出短影音，以吟詩等方式，說明部分詩詞吟誦時，為了押韻而變音，不念白讀音，為春節添增不一樣氣氛。

這幾天陳亭妃針對嘉義大埔地震後，台南東山、楠西連續幾天都發生5級以上地震，除了貼上「又震了！天佑台灣、平安台南」，也透過文字、照片說明這幾天協助受災民眾復建、協助災民度過難關以及關心災情等為民謀福利等貼心事項，也有賀新年短影片。林俊憲除了提供春節收垃圾等相關資訊，也貼出勘災、救災及提供物資等關懷事項，顯示勤於為民服務。

謝龍介除了相關關心地震災情的行動，也特別利用春節期間推廣台語，他錄了3則短影音，介紹用台語吟誦唐詩宋詞，並流利地念誦王羲之的「蘭亭集序」，展現詩詞之美。他也針對前總統馬英九與夫人周美青的蛇年春聯，「天闊雲繫別螭虎 地迴春風見小龍」，解說台灣風俗對「蛇」不念白讀音，而是念Liu或小龍。

最新一則是吟唱唐朝詩人張繼的楓橋夜泊，「月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠。姑蘇城外 寒山寺，夜半鐘聲到客船。」最後一句的「夜半鐘聲到客船」，船不念ㄔㄨㄢˊ ，為了押韻，變音念ㄒㄧㄢˊ。