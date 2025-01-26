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雲林這條街春節湧人潮 警方設臨時派出所因應

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
今天是春節前最後一個周末假日，一早廟前大街就湧入人潮，展現年節喜氣。記者蔡維斌／攝影
今天是春節前最後一個周末假日，一早廟前大街就湧入人潮，展現年節喜氣。記者蔡維斌／攝影

春節大年初一起進入北港朝天宮盛香期，今天是春節前最後一個周末假期，一早廟前大街中山路就湧進參拜人潮提前「拜早香」，尤其9天年假估計每天將有逾20萬人潮湧入，北港分局今起也在大街設置臨時派出所，因應治安與服務所需。

國內媽祖信仰總本山的北港朝天宮，每年大年初一起開廟門起到農曆3月23日媽祖聖誕約3月，進入一年一度的進香盛期，連同國內財神祖廟的北港武德宮，在9天的年假預估每天可湧進20萬人潮，廟方和警方已攜手完成交通、停車規畫。

今天是春節前最後一個周末假日，一早朝天宮廟前大街及鄰近景點就開始湧入人潮，更有不少進香團紛紛到來，尤其廟週的多家煎盤糕、麵線糊及鴨肉飯等知名小吃，更是大排長龍，洋溢著濃濃的年節喜氣。

警方估計春節期間，北港朝天宮和武德宮從初一到初五參拜人潮可達上百萬人，為維護交通與春節治安，也規畫設置機動派出所，可就近提供即時服務。

北港分局長張澤銘表示，指出，從1月28日到2月2日在熱門走春景點的北港朝天宮、形象商圈啟動「機動派出所」警力配置，為遊客提供即時服務，同時防竊、防搶、防詐，每天將有警力駐守在廟前大街中山路，展開巡邏與路安維護。

朝天宮景點臨時派出所設在廟前大街的日興堂藝文展場前，今天已完成充滿喜氣的臨時服務台搭設，開始提供各項服務。武德宮因鄰近北辰派出所，警方除有加派巡邏警力，若有需要可就近前往請求協助，讓民眾安心安全過好年。

北港分局今天在北港朝天宮廟前街的日興堂展覽館前設置臨時派出所，提供遊客各種治安與交通服務。記者蔡維斌／翻攝
北港分局今天在北港朝天宮廟前街的日興堂展覽館前設置臨時派出所，提供遊客各種治安與交通服務。記者蔡維斌／翻攝
北港分局今天在北港朝天宮廟前街的日興堂展覽館前設置臨時派出所，提供遊客各種治安與交通服務。記者蔡維斌／翻攝
北港分局今天在北港朝天宮廟前街的日興堂展覽館前設置臨時派出所，提供遊客各種治安與交通服務。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮 春節 景點

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