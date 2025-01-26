雲林這條街春節湧人潮 警方設臨時派出所因應
春節大年初一起進入北港朝天宮盛香期，今天是春節前最後一個周末假期，一早廟前大街中山路就湧進參拜人潮提前「拜早香」，尤其9天年假估計每天將有逾20萬人潮湧入，北港分局今起也在大街設置臨時派出所，因應治安與服務所需。
國內媽祖信仰總本山的北港朝天宮，每年大年初一起開廟門起到農曆3月23日媽祖聖誕約3月，進入一年一度的進香盛期，連同國內財神祖廟的北港武德宮，在9天的年假預估每天可湧進20萬人潮，廟方和警方已攜手完成交通、停車規畫。
今天是春節前最後一個周末假日，一早朝天宮廟前大街及鄰近景點就開始湧入人潮，更有不少進香團紛紛到來，尤其廟週的多家煎盤糕、麵線糊及鴨肉飯等知名小吃，更是大排長龍，洋溢著濃濃的年節喜氣。
警方估計春節期間，北港朝天宮和武德宮從初一到初五參拜人潮可達上百萬人，為維護交通與春節治安，也規畫設置機動派出所，可就近提供即時服務。
北港分局長張澤銘表示，指出，從1月28日到2月2日在熱門走春景點的北港朝天宮、形象商圈啟動「機動派出所」警力配置，為遊客提供即時服務，同時防竊、防搶、防詐，每天將有警力駐守在廟前大街中山路，展開巡邏與路安維護。
朝天宮景點臨時派出所設在廟前大街的日興堂藝文展場前，今天已完成充滿喜氣的臨時服務台搭設，開始提供各項服務。武德宮因鄰近北辰派出所，警方除有加派巡邏警力，若有需要可就近前往請求協助，讓民眾安心安全過好年。
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