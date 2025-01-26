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嘉市傳統市場、公園創意布置 感受熱鬧蛇年迎新

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府於東市場春節布置年節氣圍。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府於東市場春節布置年節氣圍。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府於傳統市場、公園打造一系列可愛蛇年主題布置，營造濃厚的年節氛圍，涵蓋東市場、西市場、北興市場、保安攤販集中場，以及共和與永和設攤區等熱鬧市集，還有嘉義公園、北香湖公園、文化公園等主要景點，每個地點獨具特色，吸引民眾前來拍照打卡，感受熱鬧年味。

市府建設處表示，今年的春節佈置以蛇年為主題，結合傳統與創意，將蛇的形象融入節慶裝飾中，推出多款可愛又吸睛的造型。無論是市場內外的布置還是公園景點的點綴，都讓節日氛圍更加濃厚，也成為市民及遊客的熱門拍照打卡地點。

建設處長田長沛表示，傳統市場不僅是市民採買年貨的重要場域，也是感受春節文化的重要場所。透過創意布置，不僅吸引更多年輕族群造訪，也大幅提升了市場的人氣與活力。

為迎接春節並營造歡樂氛圍，市府以草花種植和年節意象佈置，為市容注入全新活力，涵蓋重要公園及道路，展現城市美感與節慶氣息。在嘉雄陸橋下槽化島特別選用色彩鮮豔的季節性花卉，打造喜慶活力的景觀；忠孝路與林森西路口槽化島則在繁忙的交匯處增添草花裝點，讓過境的市民與駕駛者感受到春節的溫馨氛圍；文化公園結合地方特色植物與春節色彩，為市中心帶來放鬆怡人的景緻，而中正公園則精心規劃花卉色彩配置，營造春意盎然的迎春環境。

在年節意象佈置方面，嘉義公園以新穎燈飾與節慶裝飾品為主題，搭配園內植栽與尿尿小童雕像，成為拍照打卡熱點；文化公園融入嘉義特色燈籠與春聯，配合動態燈光效果增添熱鬧氣息；北香湖公園則強調浪漫氛圍，搭配廊道與裝置藝術，提供市民享受春節夜晚的靜謐之美。

透過此次佈置，嘉義市在交通要道、綠地公園與休憩場所全面提升市容與節慶氛圍，展現打造美好城市的努力與決心，帶來春節期間的美好體驗。除了年節佈置，嘉義市的特色活動也讓春節更加熱鬧。1月31日至2月2日，位於嘉義文創園區的「開嘉！Open Possible Market」將盛大登場，市集集結了創意手作、特色美食及精彩音樂表演。

嘉義市共和設攤區年節佈置。圖／嘉義市政府提供
嘉義市共和設攤區年節佈置。圖／嘉義市政府提供
嘉義市文化公園春節布置。圖／嘉義市政府提供
嘉義市文化公園春節布置。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉義文創園區的「開嘉！Open Possible Market」將盛大登場。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉義文創園區的「開嘉！Open Possible Market」將盛大登場。圖／嘉義市政府提供

嘉義 春節 蛇年

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