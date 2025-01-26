春節低碳樂遊新玩法 台南得獎社區充滿綠色魅力

南市環保局積極打造低碳永續家園，全市已有14社區獲得銀級認證，數量全國最多，另也有68處銅級社區，這是多年推動低碳永續的成果，而這些社區也充滿亮點與轉角驚奇，市長黃偉哲表示，春節連假已開始，也可來走走，探索低碳特色，體驗過年的熱鬧氛圍。

黃偉哲說，自2015年起，南市積極響應環境部的「低碳永續家園評等推動計畫」，透過輔導與資源挹注，推動社區參與，至目前全市已有14個社區獲得銀級認證，數量全國最多。這些社區從生態綠化、綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活與永續經營六大面向展現亮眼減碳成果，擁有許多特色景點，值得走訪。

鹽水地區充滿歷史與文化魅力，月津港燈節是元宵節必訪行程。漫步鹽水老街，可欣賞光影美學與紅磚老屋的風采。橋南社區推動舊建築再利用，展現鹽水文化底蘊。

南化水庫風景優美，吸引許多自行車隊與路跑團體。沿台84線前往，可順道造訪玉井區天埔社區，該社區推廣絲瓜產業與食農教育，並介紹山坡地植被對水土保持的重要性，是環境教育的典範。

天埔社區在去年剛拿到銀級認證，該社區為減輕調適災害衝擊，積極推動水土保持維護既有綠地，成立沙田水土保持戶外教室，並取得環境教育場域認證；另，結合在地絲瓜產業推廣食農教育，打造在地品牌，發展絲瓜絡文創商品，廢棄菜葉及不良蔬果則回收再利用製成堆肥。

善化區以甘蔗和芝麻等農特產品聞名，除了善化糖廠，附近溪美社區的森林公園與華瑞生態池也維護得相當不錯，適合春節踏青。

奇美博物館與十鼓文創園區適合全家同樂，可靜態欣賞藝術珍品或動態參與互動設施。鄰近的二行社區設有堤岸自行車道，沿途可欣賞二仁溪濕地景觀，體驗自然與人文的結合之美。

環保局長許仁澤指出，今年持續輔導社區參與低碳永續家園評等，預計將新增1處銀級社區與20處銅級社區，進一步擴大低碳行動的影響力。如有意深入體驗社區的淨零永續成果，也可於年節後與社區預約參訪活動。