快訊

2025蛇年紅包最新行情！這樣包有面子又討喜 單數僅它吉利

上將鬥太子／揭桂永清遭解職內幕 槓上蔣經國成導火線

奇異果直接吃太可惜 多搭配2物有助提升腸道健康「好菌更多」

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林縣春節垃圾清運全覽 全縣只有麥寮只停收1天

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
春節公共場所與風景區垃圾清運日。記者蔡維斌／翻攝
春節公共場所與風景區垃圾清運日。記者蔡維斌／翻攝

年關近，雲林縣府提供各鄉鎮市規畫的農曆過年垃圾清運時間，環保局長張喬維表示，多數鄉鎮市公所清潔隊初1至初4停收垃圾、初5恢復正常清運，但仍有不一，請民眾做好分類工作，配合清運，維護居家環境。

斗南鎮、大埤鄉、西螺鎮、二崙鄉、褒忠鄉從大年初1到初5停收垃圾5天；斗六市、莿桐鄉、林內鄉、古坑鄉、虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉、北港鎮、東勢鄉初1到初4停收4天，四湖鄉、口湖鄉及水林鄉則初1到初3停收3天，

台西鄉及崙背鄉較特別，台西大年初1初2、初4及初5停收，初3有清運；崙背則是從初1至初6期間停收5天、中間初4有清運。麥寮鄉僅在初1停收垃圾1天。

環保局長張喬維表示，各公所垃圾清運時間係由各公所考量當地垃圾需求訂定，請民眾多加配合，由於停收時間較久，回收的垃圾務必做好初步清潔及分類，尤其是廚餘，建議將水分儘量瀝乾，並用密閉容置裝好，減少臭味及蟲蠅產生，維護環境衛生，提升居家生活品質。

張喬維也提醒大家大掃除汰換大型家具，應向在地公所清潔隊登記，以預約方式交由清潔隊清運，提醒大家勿隨便亂丟棄，維護環境整潔，由你我共同做起。

雲林縣20鄉鎮市春節垃圾清運一覽圖，其中只有麥寮只停收初一，其餘都有清運。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣20鄉鎮市春節垃圾清運一覽圖，其中只有麥寮只停收初一，其餘都有清運。記者蔡維斌／翻攝

口湖鄉 大掃除 環保局長

延伸閱讀

過年拚加薪 中國大陸外送員留在城市不回家

年終大掃除 高市環保局加強清運大型家具至27日

北市小年夜、除夕加班收運垃圾 初一到初三停收

埃及斑蚊北漂？國衛院最新資料 北港目前已無病媒蚊

相關新聞

雲林這條街春節湧人潮 警方設臨時派出所因應

春節大年初一起進入北港朝天宮盛香期，今天是春節前最後一個周末假期，一早廟前大街中山路就湧進參拜人潮提前「拜早香」，尤其9...

嘉市傳統市場、公園創意布置 感受熱鬧蛇年迎新

嘉義市政府於傳統市場、公園打造一系列可愛蛇年主題布置，營造濃厚的年節氛圍，涵蓋東市場、西市場、北興市場、保安攤販集中場，...

嘉市洋紅風鈴木與金黃嘉油鐵馬道 限定美景伴新年

每年春節前後盛開的洋紅風鈴木，盛開時如朵朵粉紅色棉花糖搖曳在樹梢之間，為城市增添年節喜慶氛圍；嘉義市政府表示，今年春節連...

春節低碳樂遊新玩法 台南得獎社區充滿綠色魅力

南市環保局積極打造低碳永續家園，全市已有14社區獲得銀級認證，數量全國最多，另也有68處銅級社區，這是多年推動低碳永續的...

雲林縣春節垃圾清運全覽 全縣只有麥寮只停收1天

年關近，雲林縣府提供各鄉鎮市規畫的農曆過年垃圾清運時間，環保局長張喬維表示，多數鄉鎮市公所清潔隊初1至初4停收垃圾、初5...

抽中雲林西螺福興宮抱枕 信徒當晚夢見媽祖

雲林縣西螺福興宮春節前推出限量千個與殿前光明燈相同造型的「太平媽抱抱枕」，有信徒帶回抱著睡覺，竟夢見媽祖，直呼「神奇」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。