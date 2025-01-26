雲林縣春節垃圾清運全覽 全縣只有麥寮只停收1天

年關近，雲林縣府提供各鄉鎮市規畫的農曆過年垃圾清運時間，環保局長張喬維表示，多數鄉鎮市公所清潔隊初1至初4停收垃圾、初5恢復正常清運，但仍有不一，請民眾做好分類工作，配合清運，維護居家環境。

斗南鎮、大埤鄉、西螺鎮、二崙鄉、褒忠鄉從大年初1到初5停收垃圾5天；斗六市、莿桐鄉、林內鄉、古坑鄉、虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉、北港鎮、東勢鄉初1到初4停收4天，四湖鄉、口湖鄉及水林鄉則初1到初3停收3天，

台西鄉及崙背鄉較特別，台西大年初1初2、初4及初5停收，初3有清運；崙背則是從初1至初6期間停收5天、中間初4有清運。麥寮鄉僅在初1停收垃圾1天。

環保局長張喬維表示，各公所垃圾清運時間係由各公所考量當地垃圾需求訂定，請民眾多加配合，由於停收時間較久，回收的垃圾務必做好初步清潔及分類，尤其是廚餘，建議將水分儘量瀝乾，並用密閉容置裝好，減少臭味及蟲蠅產生，維護環境衛生，提升居家生活品質。