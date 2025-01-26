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清領五條港外風神廟接官亭 台南熱門打卡景點

中央社／ 台南26日電

探索台南舊城五條港3

台南舊城五條港或許僅當地人或文史界知曉，風神廟、接官亭卻廣為人知，也是遊客打卡熱點，甚至美國藝術家波希克2024年3月在台南市發起「紅球計畫」，首站就選在此處。

波希克去年3月29日在中西區風神廟前接官亭啟動連續10天「紅球計畫」，吸引國內外遊客搶拍，也讓五條港原址的直轄市定古蹟風神廟、接官亭名頭更響，帶動周遭商業人潮。

其實，早於清乾隆年間，風神廟、接官亭就存於台灣知府蔣元樞「重修台郡各建築圖說」中的「風神廟接官亭暨石坊圖」，對府城人來說，這裡絕不陌生，更是眾多遊客必來之處。

從「風神廟接官亭暨石坊圖」對比，風神廟、接官亭就在大西門外，同時是清領府城五條港時代門戶，即使21世紀的現在，當地也是台南舊城區周邊重要商業區域，見證清領以降歲月洗禮。

台南市文化資產管理處資料顯示，清乾隆4年（1739年），鄰近台江內海大井頭設置接官亭，後因台江淤塞，海退成陸，渡頭西移至五條港之一的南河港安瀾橋邊鎮渡頭，再初建為大門、官廳及風神廟。

清乾隆41年（1776年），蔣元樞整建風神廟，在風神廟東測興建公館，讓來台官員暫居，又建接官亭石坊壯大風神廟聲勢，且和廟埕合為一體，保佑往來行旅安全。

日治大正7年（1918年）因市區改正計畫，風神廟舍及公館拆毀，直到大正13年（1924年）集資重建及供奉風神殿神像，始成今貌。

300年歲月過去了，五條港、大西門及安瀾橋已消知，地表景觀大幅改變，風神廟、接官亭依然屹立，周遭人事物還會變化，但文化資產仍會傳承下去。

台南 台江 文化資產

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