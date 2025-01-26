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安瀾橋重建4塊石碑 見證府城五條港風光歲月

中央社／ 台南26日電

探索台南舊城五條港2

安瀾橋對絕大多數人是陌生的，也已消失無蹤，若時光回到清領府城五條港時代，這座橋卻是進出大西門交通要道，如今僅剩4塊石碑靜靜豎立在大南門碑林，等待後人發掘它的歷史。

走訪台南舊城五條港區域，即使當地人也不知安瀾橋，畢竟清領建橋到現代已近300年，想得知安瀾橋位置，還得花功夫翻查清乾隆台灣知府蔣元樞「重修台郡各建築圖說」中的「風神廟接官亭暨石坊圖」。

從蔣元樞留下建築圖說，清楚地看到安瀾橋就在大西門外，跨越南河港道，當時是進出大西門交通要道。這張圖還標示出風神廟、接官亭、大西門、南河港道及安瀾橋間的相對應位置，一目了然。

安瀾橋歷史大約可從大南門4塊石埤一窺究竟，這4塊石碑分別是清乾隆39年（1774年）、清嘉慶9年（1804年）、清道光5年（1825年）及清同治4年（1865年）的「重建安瀾橋碑記」，雖不完整，卻可推測出每次修建木橋時間約於20年至40年之間。

不過，隨著時代動亂，安瀾橋消失了，這4塊石碑也流落他處，甚至嘉慶、道光這2塊石埤一度被當成路石，眾人踩在石碑上，卻不知五條港安瀾橋歷史就在腳下。

日治昭和10年（1935年）起，日本政府陸續從台南各處蒐集陳列石碑，年份從清代至近代，包括紀功碑、修建碑、建築圖碑、修建捐題碑、墓道碑及示告碑等類別，集中到大南門碑林，正因如此，安瀾橋4塊石碑才得以保存下來。

目前，大南門碑林共有62塊石碑，8塊石碑經文化資產保存法審議登錄為一般古物，分別是「改建臺灣府城碑記」、「護理臺澎兵備道臺灣府正堂蔣德政碑」、「風神廟接官亭暨石坊圖」、「恭修萬壽宮碑記」、「萬壽宮圖」、「五妃墓道」、「嚴禁佛頭港貨物分界獨挑碑記」及「嚴禁錮婢不嫁碑記」。五條港「風神廟接官亭暨石坊圖」就是其中之一。

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