快訊

2025蛇年紅包最新行情！這樣包有面子又討喜 單數僅它吉利

上將鬥太子／揭桂永清遭解職內幕 槓上蔣經國成導火線

奇異果直接吃太可惜 多搭配2物有助提升腸道健康「好菌更多」

清領台南五條港不復見 古蹟老街傳承河港文資

中央社／ 台南26日電

探索台南舊城五條港1

2025年清領台南建城300年，乾隆年間商賈利用既有水道挖出5條港道，發展成府城重要對外的五條港，如今河港不復見，取代的是古蹟景點老街窄巷，也是舊城區周邊重要商業區域。

提起五條港，熟知清領台南史的人都知道，這裡是府城舊城區特有成年禮習俗「做16歲」起源地，當時港區有童工，薪資是成年人一半，一旦16歲就能領全薪，家人多會設宴款待工頭及親朋好友，公告周知，逐漸形成成年儀式。

時光流逝近300年，多數人已不知五條港從何而來，其實17世紀台南海岸線僅止於西門路，以西是一整片沙洲，隨著海岸線變動，台江內海及舊河川迅速淤積，貨物進出不便，商賈才挖出五條港道，形成五條港。

五條港位於現今中西區，由北到南分別是新港墘港、佛頭港、南勢港、南河港與安海港，範圍約在成功路以南、中正路以北、大井頭（民權路和永福路口）以西、臨安路以東。

五條港有各自港道，最終匯聚流入台南舊運河；五條港匯合從最南邊安海港開始，先在鎮渡頭（金華路4段、民生路2段與和平街口）和南河港匯合，再往西北和南勢港、佛頭港匯合，直到與新港墘港匯合後改往西行進入舊運河，最後流入鹽水溪，從四草湖出海。

五條港是當時府城重要商業門戶，貨物進出多需經過五條港，港口運輸也帶動舊城大西門周遭區域發展，直到道光年間安平大港興起走下坡，光緒年間淤積逐漸嚴重，日治後台南和中國貿易減少，日本政府規劃海運、鐵路等交通建設，1930年代將五條港列為排水線。

今天五條港已成台南市地下水道中幹線，河港不復見，陸地填積後留下古蹟景點及老街窄巷，商家林立，2017年當地西羅殿左側巷道整修挖出南河港道，引起文史界重視探討，也見證府城河港發展形態，留下珍貴文化資產。

台南 景點 老街

延伸閱讀

迎接金蛇年 台南市轄古蹟景點小年夜、除夕休園

響應寵物友善政策 台南今起開放毛孩推車共遊古蹟

台南古蹟也能擼貓！ 12隻喵星人18日與民一起喝咖啡

古蹟牆去年2度遭北市府貼告示！艋舺清水巖大嘆文資意識不足

相關新聞

雲林這條街春節湧人潮 警方設臨時派出所因應

春節大年初一起進入北港朝天宮盛香期，今天是春節前最後一個周末假期，一早廟前大街中山路就湧進參拜人潮提前「拜早香」，尤其9...

嘉市傳統市場、公園創意布置 感受熱鬧蛇年迎新

嘉義市政府於傳統市場、公園打造一系列可愛蛇年主題布置，營造濃厚的年節氛圍，涵蓋東市場、西市場、北興市場、保安攤販集中場，...

嘉市洋紅風鈴木與金黃嘉油鐵馬道 限定美景伴新年

每年春節前後盛開的洋紅風鈴木，盛開時如朵朵粉紅色棉花糖搖曳在樹梢之間，為城市增添年節喜慶氛圍；嘉義市政府表示，今年春節連...

春節低碳樂遊新玩法 台南得獎社區充滿綠色魅力

南市環保局積極打造低碳永續家園，全市已有14社區獲得銀級認證，數量全國最多，另也有68處銅級社區，這是多年推動低碳永續的...

雲林縣春節垃圾清運全覽 全縣只有麥寮只停收1天

年關近，雲林縣府提供各鄉鎮市規畫的農曆過年垃圾清運時間，環保局長張喬維表示，多數鄉鎮市公所清潔隊初1至初4停收垃圾、初5...

抽中雲林西螺福興宮抱枕 信徒當晚夢見媽祖

雲林縣西螺福興宮春節前推出限量千個與殿前光明燈相同造型的「太平媽抱抱枕」，有信徒帶回抱著睡覺，竟夢見媽祖，直呼「神奇」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。