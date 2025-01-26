清領台南五條港不復見 古蹟老街傳承河港文資

探索台南舊城五條港1

2025年清領台南建城300年，乾隆年間商賈利用既有水道挖出5條港道，發展成府城重要對外的五條港，如今河港不復見，取代的是古蹟景點及老街窄巷，也是舊城區周邊重要商業區域。

提起五條港，熟知清領台南史的人都知道，這裡是府城舊城區特有成年禮習俗「做16歲」起源地，當時港區有童工，薪資是成年人一半，一旦16歲就能領全薪，家人多會設宴款待工頭及親朋好友，公告周知，逐漸形成成年儀式。

時光流逝近300年，多數人已不知五條港從何而來，其實17世紀台南海岸線僅止於西門路，以西是一整片沙洲，隨著海岸線變動，台江內海及舊河川迅速淤積，貨物進出不便，商賈才挖出五條港道，形成五條港。

五條港位於現今中西區，由北到南分別是新港墘港、佛頭港、南勢港、南河港與安海港，範圍約在成功路以南、中正路以北、大井頭（民權路和永福路口）以西、臨安路以東。

五條港有各自港道，最終匯聚流入台南舊運河；五條港匯合從最南邊安海港開始，先在鎮渡頭（金華路4段、民生路2段與和平街口）和南河港匯合，再往西北和南勢港、佛頭港匯合，直到與新港墘港匯合後改往西行進入舊運河，最後流入鹽水溪，從四草湖出海。

五條港是當時府城重要商業門戶，貨物進出多需經過五條港，港口運輸也帶動舊城大西門周遭區域發展，直到道光年間安平大港興起走下坡，光緒年間淤積逐漸嚴重，日治後台南和中國貿易減少，日本政府規劃海運、鐵路等交通建設，1930年代將五條港列為排水線。

今天五條港已成台南市地下水道中幹線，河港不復見，陸地填積後留下古蹟景點及老街窄巷，商家林立，2017年當地西羅殿左側巷道整修挖出南河港道，引起文史界重視探討，也見證府城河港發展形態，留下珍貴文化資產。