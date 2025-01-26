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抽中雲林西螺福興宮抱枕 信徒當晚夢見媽祖

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣西螺福興宮推出限量千個與殿前光明燈相同造型的「太平媽抱抱枕」，意寓高枕無憂。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺福興宮推出限量千個與殿前光明燈相同造型的「太平媽抱抱枕」，意寓高枕無憂。記者陳雅玲／攝影

雲林縣西螺福興宮春節前推出限量千個與殿前光明燈相同造型的「太平媽抱抱枕」，有信徒帶回抱著睡覺，竟夢見媽祖，直呼「神奇」，廟方說，抱枕甫推出已與信徒結緣近500個，相當受歡迎，另，除夕當晚12時將發放9999個1元美金開運紅包，邀請各地信徒來西螺走春，感受信仰魅力。

西螺福興宮近年推出許多文創小物，受到各地信徒喜愛，上周再推出限量千個與殿前光明燈相同造型的「太平媽抱抱枕」，意寓高枕無憂，民眾添油香350元即可帶回。

西螺福興宮每年大年初一零時都會發放限量1元美金開運紅包，吸引各地民眾排隊領紅包，董事長楊文鐘表示，為避免民眾向隅，今年加碼共發放9999個，廟方也在周邊布置近4萬盞燈籠，打造長長燈廊迎接遊客。

楊文鐘表示，福興宮今年攜手「臺灣吧」聯名設計「蛇米攏好運穗穗平安紅包」和蛇年造型燈籠，新春期間到福興宮走春即有機會獲得限量紅包，元宵節當天憑2張統一發票即可兌換一盞燈籠，邀請民眾一起到西螺走春、拜媽祖、迎好運。

媽祖 紅包 蛇年

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