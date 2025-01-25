要過年了「佛祖請吃飯」 台南1200弱勢戶齊聚噶瑪噶居寺

春節連假第一天，台南左鎮噶瑪噶居寺與噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會合辦「佛祖請吃飯 扶弱濟貧」活動，邀請左鎮、玉井、楠西及南化等4區低收入戶、街友、脆弱家庭及身障或社福團體，在歲末送上最溫暖的祝福。

佛祖請吃飯對象包括左鎮、玉井、楠西、南化等四個山區低收入戶，台南街友、兒少關懷據點及社服中心列案弱勢家庭與台南市脊髓損傷協會、南瀛脊髓關懷協會、聽障者運動協會、腦性麻痺之友會、聾啞福利協會、聽障勵進協會、聲暉協會、慈惠教養院等弱勢朋友。會場並為坐輪椅者準備加大座位餐桌及提供手語翻譯。

噶居寺洛本天津仁波切表示，近年物價持續飆漲，加上疫情、地震等天災影響各行各業與社會環境，使弱勢者更為弱勢，更需要各界關心。「活動非富有而布施，而是見他人苦為己苦而行善」。今年克服諸多困難依例舉辦，感謝眾人支持共同圓滿此無私送暖行動，讓弱勢者沐浴佛光。

市長黃偉哲到場發放蛇年紅包。他表示，0121地震帶給楠西、玉井、左鎮等地區居民許多不便，「幸有佛祖保祐人員平安」，感謝噶瑪噶居寺及蔣揚基金會弘揚佛祖的愛人精神，邀請1200位弱勢民眾一起圍爐，並發放每人3千元福田關懷金，讓每一位參與民眾享受冬陽般溫馨的身心饗宴。