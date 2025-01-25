緬懷知名畫家陳泰元 南市文化局辦「光影線索」回顧展

國內知名畫家、藝壇耆老陳泰元去年辭世，享年89歲，令藝術界深感惋惜。台南市文化局為表達對陳泰元的緬懷，即日起至2月23日，在台南文化中心文物陳列館一、二樓舉辦「光影線索」回顧展，展出其多年的油畫精選作品，邀請各界民眾前往欣賞，共同追憶這位藝術巨擘的一生。

陳泰元1935年出生於台南新化，1954年畢業於省立台南師範學校藝術科後，開啟了他一生的藝術創作與教育生涯。他以油畫為主要媒材，1959年便榮獲台灣南美會的「南美獎」，這標誌著他在藝術領域的初步成功。

隨後，不斷精進並積極參與國際展覽與藝術活動，1985年受文建會之邀，擔任「台南縣地方美展」聯絡人，1997年參與韓國仁川市的中日韓國際美展，並於1999年獲聘擔任南瀛獎評審委員。這些經歷彰顯他在藝術界的廣泛影響力與其紮實的繪畫功底。

除了在藝術創作上的傑出表現，陳泰元在藝術教育方面也成績斐然。1978年，他榮獲全國特殊優良教師「師鐸獎」，這一殊榮不僅肯定了他在教學方法上的創新與貢獻，也表現出他以身作則，培育後進的精神。他的藝術成就與教學貢獻交相輝映，為台南乃至全國的藝術發展奠定堅實的基礎。

他畢生專攻油畫創作，追求畫面光影變化與風格的改變，此次回顧展以「光影線索」為主題，展出陳老師代表性的「五光十色」、「瀰灩幻影」、「藝樹臨風」系列作品，這些作品透過獨特的錯視效果，探索物體在不同環境中的存在性與真實性，表現出他對光、色彩與空間變化的深刻理解。