影／總統賴清德勘察台南災區 承諾災民確保住宅安全能住
總統賴清德下午到台南地震災區玉井文化大廈勘災。聽取簡報得知大樓只需要再補強、不必拆除重建後，連聲說好表示欣慰。他聽取在場部分災民心聲，承諾「房子確保安全、能住為原則」，他說，若安全無法確保、那再想其他方法來解決住的問題。
賴總統也裁示，善後中央與地方要通力合作，災民反映的房屋建築受損鑑定、供水水質等問題要盡速處理，災後補助及中長期復建政府也會持續投入。
內政部長劉世芳則宣布，這次台南地區災情補助及善後完全比照花蓮0403地震災區處理。建築物受損評估會再進行「復評」、並且對於災害損失程度會「從寬認定」，希望災民能夠放心。
至於立委林俊憲反映自來水雖恢復供應，但是水質混濁又黃，立委郭國文、陳亭妃反映許多災民陳情房屋受損程度與紅白單鑑定缺乏一致的標準，有些連棟房屋一邊是紅單一邊是黃單，甚至同一棟樓的樓上樓下都不同的標準。賴清德當場指示市政府妥善解決。
市長黃偉哲表示，對於房屋災損評估有疑問的民眾只要提出申請，都會再請建築師、結構技師、土木技師公會重新仔細評估。
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