影／台南楠西百年江家古厝聚落群震損逾35戶 賴清德：政府會幫

0121嘉義大埔地震重創台南市楠西區鹿陶洋江家古厝建築群，區內文化聚落上百戶高達35戶被鑑定為紅、黃單，初估修復經費上億元，目前部分建築先用鋼架支撐，賴清德總統下午視察災區，居民說「看到總統來就放心了」，希望專案協助維修，賴清德說政府會幫忙。

「災情比0206地震還嚴重」鹿田里里長黃漢威、江家祭祀公業理事長江明得說，當地約有上百戶，0206地震時約整修7成，這次0121嘉義大埔地震又震壞了，因這次地震是南北向，屋瓦震落嚴重，連梁柱都震斷，政府要保存江家文化聚落，就要以專案協助，否則別人修繕只要20萬元，他們配合政府古蹟要花200萬元，根本無力負擔。

副市長葉澤山說，包括歷史建築「鹿陶洋江家宗祠」及「鹿陶洋江家聚落」部分建築在0121大埔地震受嚴重衝擊，有屋瓦錯位墜落、隔間編竹夾泥牆錯開、牆面龜裂、崩落、牆面轉角處開裂等損壞，有35戶鑑為紅、黃單，除緊急搶修，嚴重受損部分總計至少上億元 ，已通報文化部爭取文資建物的災後復建及中央客委會經費挹注。

鹿陶洋江家古厝建築群占地約3.5公頃的聚落範圍，有著逾百年歷史的土角厝、竹編厝，也有日治時期興建的紅磚、洗石子老屋，江家古厝建築群建築型態、風格多元，幾可譽為台灣重要的建築博物館，更是台灣近300年淺山客家農村地區變遷的縮影與見證。