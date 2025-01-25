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影／台南災民攔路陳情房損遭忽視只能睡車上 賴總統這麼回

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南災民攔住要離開的賴清德總統陳情，希望政府不要忽視他們房損嚴重、還睡路邊車上。記者周宗禎／攝影
台南災民攔住要離開的賴清德總統陳情，希望政府不要忽視他們房損嚴重、還睡路邊車上。記者周宗禎／攝影

總統賴清德下午到地震台南楠西、玉井災區了解災後處理狀況。楠西區密枝、東勢與玉井等地里長與災民攔路陳情，希望總統賴清德能夠注意到「災區數以百計房屋內部受損嚴重的災民權益」，有災民遞交陳情書不成，哽咽呼喊「總統…幫幫我們…」。賴總統表示，市府會妥善處理。

災民拿著自家受損房屋的照片看板，在賴清德探視災民之後要離開時，希望遞交陳情書，向賴總統說明「受災未獲重視情況」，請中央政府幫忙。

在地市議員周奕齊代表楠西、玉井、南化等地里長與災民陳情。他表示，災民懇求賴總統下令中央補助市府賑災經費，協助家園嚴重受損卻因為政策問題未受補助的災民。

他說，結構技師紅、黃單評定是為勘查房屋是否結構有問題危樓，只能認定部分受災戶，許多災民家中牆體、樓梯龜裂嚴重或著崩塌，卻因主結構「樑柱」未受損而領不到補助，也沒有人可協助他們，現在還有至少一百多戶不敢進屋內，還睡車上，懇請中央協助災民，讓大家都可以渡過這次難關。

市長黃偉哲表示，再次地震有兩次較大的餘震，很可能造成比原先預期更多、更嚴重損壞，加上不同的技師看法可能不同，市府會重新啟動再調查，尤其內政部長劉世芳已宣布會比照花蓮，正在善後，從寬認定，災戶內部受損還有裝修的問題會再協助。

台南災民攔住要離開的賴清德總統陳情，希望政府不要忽視他們房損嚴重、還睡路邊車上。記者周宗禎／攝影
台南災民攔住要離開的賴清德總統陳情，希望政府不要忽視他們房損嚴重、還睡路邊車上。記者周宗禎／攝影
台南災民攔住要離開的賴清德總統陳情，希望政府不要忽視他們房損嚴重、還睡路邊車上。記者周宗禎／攝影
台南災民攔住要離開的賴清德總統陳情，希望政府不要忽視他們房損嚴重、還睡路邊車上。記者周宗禎／攝影

房屋 賴清德

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