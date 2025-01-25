比電腦選的更厲害 虎尾農會嚴選4道工序花生最受歡迎竟是這口味

雲林縣虎尾鎮農會推廣契作履歷花生，推出虎霸王系列調味花生，每顆花生都經過三道電腦挑選，最後再通過人工挑選，粒粒飽滿、無瑕疵，加上獨家口味，很受消費者歡迎，今年春節伴手禮檔期，業績較去年同期成長4成，農會工作人員為此已連續加班一個多月。

雲林縣是全國主要花生產地，產量占全國7成，其中虎尾地區種植面積即占全縣25%，為推廣在地花生，虎尾鎮農會與農民契作產銷履歷花生，契作面積逾200公頃，農會自行成立加工廠，已通過ISO22000及HACCP國際食品衛生安全管理驗證，從生產、加工、包裝、銷售一條龍，力推「虎霸王」花生系列產品。

農會總幹事蔡武吉表示，虎霸王系列嚴選國產履歷花生，不僅農藥殘留、黃麴毒素、赭麴毒素等均未檢出，而且很「厚工」，除經過三道「電腦撿」的挑選過程，最後還要透過人工挑選外觀瑕疵花生，嚴格把關品質，通過四道工序考驗的花生粒粒飽滿、毫無瑕疵，加工後的系列產品自然不會讓消費者失望。

今年春節禮盒中以虎霸王花生隨手包系列產品最受歡迎，該系列有8種口味，有香蔥、麻辣、香蔥蒜片、麻辣小魚乾、麻辣薯叔、奶油香蔥薯叔、椒燕花生及經典花生，蔡武吉說，麻辣口味最受歡迎，其次是香蔥口味，是農會的獨家秘方調製，有消費者回饋麻辣口味花生比市售他牌好吃。