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魚頭君曬日光浴 創意kuso最佳釣點

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

臺南市政府觀光旅遊局特別於114年1月21日至2月12日，在中西區環河街運河河畔舉辦「如魚得水～跟著魚頭君來臺南走春」活動，以臺南在地IP「魚頭君」為主角，打造一個14米寬的大型氣偶，宛如魚頭君悠閒地躺在沙灘巾上，漂浮於運河水面享受日光浴。展出期間，每日17:00至22:00點燈時，魚頭君在燈光映照下呈現出與白天不同的風貌，就有民眾開玩笑地說無論白天或夜晚看起來都很美味，看完魚頭君讓人想去品嘗虱目魚料理，無論是浮水虱目魚羹或者滷魚頭都是必吃美食。

臺南市長黃偉哲表示，此次以在地「魚頭君」為主題的大型展出，不僅象徵臺南注重在地創意，也展現了這座城市的慢活魅力。魚頭君懶洋洋地躺在運河上曬日光浴，就像臺南自在悠閒的生活般，歡迎民眾在春節期間悠閒走訪。

觀旅局表示，魚頭君悠閒漂浮在水面，讓不少網友聯想到臺南小吃「浮水虱目魚焿」，觀旅局特別整理了35家浮水魚羹地圖讓大家按圖索驥，其中保安路上的必吃小吃「阿鳳浮水虱目魚焿」，是傳承超過60年的老店，只賣一碗湯，使用在地虱目魚肉製成Q彈滑嫩的魚漿，搭配濃郁香甜的焿湯，再加香菜、薑絲與烏醋點綴，味道特別鮮美，堪稱臺南經典美食之一。

觀旅局林國華局長表示，為了滿足大家想釣魚頭君的念想，觀旅局在「如魚得水～跟著魚頭君來臺南走春」水上大型氣偶展出現場特別設置的大型釣竿，讓民眾可以在「最佳釣點」與魚頭君一起互動合影，歡迎大家多多分享及展現釣魚頭君的kuso創意。而想搭乘運河遊艇近距離賞魚頭君的朋友，記得預約船家2月5日前的運河航程，除了可以沿途欣賞安平運河之美，還可以近距離與魚頭君氣偶合影。

聚傳媒

臺南 虱目魚

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