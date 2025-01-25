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迎新年 嘉市大天宮五穀王廟恢復百年迎春禮
迎農曆新年，嘉義市大天宮五穀王廟為傳承文化歷史，上午舉辦「乙巳年迎春平安祭典」活動，市長黃敏惠擔任主祭官，帶市府團隊與大天宮董事長鄭明山等代表，祈求國泰民安、風調雨順，隨後在嗣漢天師府大法師吳文進道長祝禱下，黃敏惠為芒神及春牛開光點眼，恭送神農大帝出巡舊諸羅四城門，典禮莊嚴隆重。
諸羅縣志記載鞭春牛活動，大天宮所在的區域附近，舊時稱「春牛埔」或「春圃」，直至日治時期，祭典因政局更迭，古禮失傳中斷逾百年。今年恢復「乙巳年迎春平安祭典」活動，逢諸羅建城320+1，更顯意義非凡，為年節增添過年氣息。
祭典以「迎春禮」為儀式主軸，有「祭天祈福儀式」、「春牛、芒神開光點睛」、「神農聖帝御駕出巡四城門賜福」、「鞭春牛勸勤儀式」、「點燈摸彩活動」、「民眾摸春牛過好年」、「春牛歸位焚化禮讚」等內容
春牛與芒神，邀請台南市無形文化資產保存者糊紙工藝師吳文進道長製作，遵循古禮置案稟天、開工、鼓吹迎請等儀式，相當慎重。黃敏惠感謝大天宮攜手金龍文教基金會，透過產、官、學多方研擬以及多年籌畫，找回失傳已久古禮儀式，讓「迎春禮」傳統文化傳承。
鞭春牛是指進行模擬芒神鞭打動作，有開啟農耕生活象徵意義，舊時元宵節舉行藉鞭打春牛，喚起因放年假消沉慵懶精神。今年度恢復辦理中斷百年以上迎春禮活動，元宵節舉辦鞭春牛勸勤儀式，搭配廟方過年點燈、遶境，保存人文歷史文化，帶動宗教觀光。
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