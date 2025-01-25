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影／黃偉哲高鐵站送紅包 林俊憲、陳亭妃團隊拚場爭取支持
春節連假開始高鐵站區滿滿人潮，台南市長黃偉哲中午到高鐵台南站出口發紀念紅包。問鼎下屆台南市長的立委林俊憲團隊動員數十人人包括立委林宜謹、市議員蔡曉薇、郭鴻儀等也到場幫忙分送各種紅包，不斷提醒大家「林俊憲祝大家新年快樂」。
而與林俊憲競爭角逐下屆市長寶座的立委陳亭妃，當然不會放過這機會，也出動「妃姐」財神爺與兩名團隊成員來發紀念紅包，與「妃常女力」小糖果包與紀念品提醒大家「陳亭妃祝大家新年快樂。」
雖然陳亭妃團隊提早到場，但黃偉哲出現後四周都是林俊憲團隊人員，陳亭妃團隊陣仗與現場許多資源人力的林俊憲團隊相比明顯單薄，高鐵出口滿是林俊憲的看板標語，陳亭妃人員淹沒在群眾旅客中，不過還是非常賣力，希望爭取更多民眾鄉親支持。
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