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迎接金蛇年 台南市轄古蹟景點小年夜、除夕休園

中央社／ 台南25日電

蛇年節假期開始了，台南市政府今天宣布，市轄古蹟景點小年夜（1月27日）及除夕（1月28日）休園暫停開放。

南市府文化局今天指出，迎接金蛇年，台南市轄古蹟景點積極清潔打掃，除舊布新，尤其是赤崁樓、安平古堡等熱門古蹟，農曆春節前1個月更動員展開環境大清掃及園區美化，補植花卉、草皮，清洗魚池，修剪樹木，還以傳統年節裝飾妝點。

不過，台南市轄古蹟景點幾乎全年無休，文化局表示，小年夜及除夕連2天暫時休園，讓園區人員返家團圓，也請無法入園遊客包涵體諒。

此外，年假期間，文化局已在赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠等古蹟景點規劃一系列活動，包括射箭體驗、雜耍特技表演、新春AR導覽、水仙花展及熱蘭遮市集等，相當適合走春，歡迎全國遊客到訪。

古蹟 台南 景點 蛇年

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