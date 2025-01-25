影／新港奉天宮保存日本天皇御壽牌 電子圍籬響警報…原來是誤觸

嘉義新港奉天宮開台媽祖1622年來台，至今逾400年歷史，殿內收藏許多文史資料及珍貴文物，廟方今天舉辦全國美術比賽巡展，有民眾不慎誤觸「日本天皇御壽牌」電子圍籬，系統立即上傳影像連線廟方及文觀局通報，後來發現是虛驚一場。

第26屆全國學生美術比賽首場巡迴展1月22日至2月28日在新港奉天宮2樓展覽場展出，主辦單位嘉義縣梅嶺美術館今天舉辦開幕儀式，邀請大家欣賞學生美術作品，展區開放民眾自由參觀，就連廟方典藏文物「日本天皇御壽牌」也成觀賞焦點。

廟方介紹，新港奉天宮內展示「日本天皇御壽牌」，安奉歷史可追溯至日本江戶時代，最初在皇室寺院中安奉，有多種稱謂，如「天牌」、「御壽牌」等，直到明治38年（1905年），御壽牌才開始安奉於一般寺院，尤其以臨濟宗妙心寺派最為積極。

台灣的御壽牌安奉主要集中在大正6年（1917年）至昭和18年（1943年）間，當時日本佛教妙心寺派積極推動在台發展，在台灣及澎湖設有超過100座寺廟和齋堂，其中台灣20所派下寺廟安奉御壽牌，新港奉天宮昭和3年（1928年）安奉，成為當時重要宗教象徵。