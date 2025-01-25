民眾抱回西螺福興宮光明燈造型抱枕 當晚即夢見媽祖直呼「神奇」

雲林縣西螺福興宮春節前推出限量一千個與殿前光明燈相同造型的「太平媽抱抱枕」，意寓高枕無憂，有信徒帶回抱著睡覺，竟夢見媽祖，直呼「神奇」，廟方表示，抱枕甫推出已與信徒結緣近500個，相當受歡迎，另外，除夕當晚12時將發放9999個一元美金開運紅包，邀請各地信徒來西螺走春，感受信仰魅力。

西螺福興宮近年推出許多文創小物，受到各地信徒喜愛，上周再推出限量一千個與殿前光明燈相同造型的「太平媽抱抱枕」，意寓高枕無憂，民眾添油香350元即可帶回，福興宮執行長林汝靜表示，有虔誠信徒昨帶回抱枕抱著睡覺，竟夢見媽祖，今晨就傳訊告知廟方人員，直呼「神奇」，或許是心誠則靈因素，該款抱枕很受信徒歡迎，已結緣近500個。

西螺福興宮每年除夕夜當晚12時都會發放限量一元美金開運紅包，吸引各地民眾排隊領紅包，董事長楊文鐘表示，為避免來自各地民眾向隅，今年將加碼共發放9999個，另外廟方也在周邊街道布置近4萬盞燈籠，打造長長燈廊，迎接來自各地遊客。