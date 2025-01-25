年難過！台南楠西、玉井震災房損嚴重 紅黃單已逾千戶

嘉義大埔21日凌晨發生芮氏規模6.4的地震，台南楠西與玉井重災區，經專業結構技師勘查，已通報3117案中，被貼紅、黃單的毀損建物，至今累計已達1061件，紅單316件、黃單745件，因山區持續餘震不斷，多數居民根本不敢住在受損的房子內，感嘆這個春節年難過。

0121嘉義大埔地震後，台南市房屋受損通報3117件，經台南市及外縣市結構專業技師支援趕工下，已完成2603緊急鑑定，紅黃單比例有1061件，包括紅316件、黃745件，未貼單有1542件，鑑定工作仍在持續。

台南楠西是重災區，但昨晚7點18分又發生芮氏5.3地震，今天凌晨6點02分又發生芮氏5.1地震，災民不敢進屋，幾乎徹夜不眠，眼看快要過年了，災民對於安置、重建等仍感到茫然，很多人擔心無能力重整家園。

市府表示，目前根據住屋鑑定為紅、黃單居民，在過年前會發放第一波共3700多位民眾的地震慰助金，先讓大家手邊有現金好過年；並比照0206震災，後續依工務局評估對損壞的建築物進行修復最高補助新台幣200萬元，拆除補助最高補助新台幣300萬元，協助民眾重建家園。

至次安置問題，民政局長姜淋煌說，目前媒合在綠柏園及華都客棧安置災民約百人，居民希望有組合屋也在評估中，這部分要要居住時間的長短，這次楠西被震毀的多是磚造房子，和透天厝及大樓的建造方式不同，磚造建造時間比較短，可以修繕的會趕快修繕，有需要重建的也會啟動重建。

姜淋煌說，因楠西居民以老人居多，要在外地租屋或住太遠意願不高，但楠西又沒有足夠房子出租，但短時間會讓受災戶先安心過年，目前已盤整周邊可居住的資源，走馬瀨農場小木屋有60多間可以安置，台南市農會總幹事已同意，但春節期間已經被遊客訂光，年後會優先騰出來給受災戶使用，經費由政府會處理，若還不夠再考慮組合屋。

姜淋煌說，市府各局處都進駐災區協助，自來水、台電和專業技師房屋鑑定等已全部動員，會全力協助災後重建，並持續協助受災家庭，提供心理輔導、生活支援及後續修繕協助，也感謝所有參與救災與復原工作的單位與團體，展現出令人感動的互助精神。