春節前台南社區廟埕滿是「裝甲戰車」 引發民眾注目議論話當年

春節前台南市南關線地區突然裝甲部隊頻頻出沒，甚至借用大廟宇充當臨時指揮所、所屬人車分散到附近出入容易的社區廟埕，因平靜的社區已「一甲子沒看過戰車」，引發民眾討論，尤其老人家更是議論紛紛。

有人嘆看來「阿共仔」真的會打台灣；不過多數都認為台灣很安全，而且稱讚這批演訓官兵很守規矩、很安靜，不會亂打擾百姓。該部隊退伍老兵則興奮憶當年說，他們曾是「天下第一師」，後來位階隨著兩岸情勢、國軍整併逐漸下降，他退伍時部隊就改編為第四旅，以前「操的很兇」，現在感覺年輕一代像是當年的「救國團」。

軍方知情人士則表示，這是陸軍裝甲564旅在台南地區執行作戰計畫演練，目的是要使官兵能熟悉負責戰場環境，有效提升部隊戰力。「屬正常演訓」。且順利完成、各部隊都已回駐地、官兵都平安，表現也獲得民眾稱讚肯定。

最近在台南地區有許多裝甲部隊出沒，甚至進出鬧區，引發民眾注目。老人家笑稱，這裡都60年沒看到戰車了，沒想到現在台灣好像「阿共仔要打來了」，不過看到新式戰車感覺放心很多，希望國軍有空多來這裡走走、「要常來啦。」

80歲林姓老人則說，「中美斷交」後到現在50多年都沒看過戰車路過，甚至進入社區，多少會讓人覺得「台灣真的好像比較危險」。

自稱564部隊退伍的「老學長」笑說，564原是「老總統來台灣後成立的裝甲兵「第一師」，番號「少康部隊」10希望能夠「反攻大陸、少康中興」，原在新竹湖口多年。沒想到後來部隊竟然改番號成了「獨立」64旅，調往台中、後來移到高雄，阿扁當總統前縮編為8軍團564旅。

退伍老兵說，當年他們自封「天下第一師」，卻是經常要以老舊裝備參加對抗演習，沒有熱水澡、經常吃冷飯，哪像現在看到這些年輕官兵「還能在廟旁搭帳篷洗熱水澡」，也看不到以前那種鐵水壺，沒想到現在「每個人都有隨身保溫瓶」。

對此軍方人士說，各部隊官兵都能駕駛CM32裝步指揮車、CM33、CM34裝步戰鬥車等各式輪型車輛遂行戰術機動，前往戰術位置演練課目，最近百姓看到的都是「例行戰備偵巡訓練」。