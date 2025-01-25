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台南龍崎擁豐富自然生態 傳承友善耕作助保育

中央社／ 台南25日電

台南市龍崎區為南台灣著名泥岩地質區，擁有世界級少見「月世界」美景，但也因丘陵地形影響產業發展，當地居民正以農村傳承友善耕作，結合自然生態推動深度農村旅遊。

龍崎區龍興社區發展協會與台南社區大學合作，透過台南社大導入生態觀察及保育概念，與當地居民生活型態相結合，開創頗具特色農遊行程

龍興社區發展協會總幹事陳靜儀告訴中央社記者，龍崎為丘陵地形加上泥岩地質土壤，大宗經濟作物以竹筍為主，許多居民會在自家小塊田地進行複合式蔬果種植，並自己養雞、羊，但大多是自己食用或用來與其他居民交換的小規模生產，且幾乎都傳承對環境相對友善的耕種飼養方式。

陳靜儀表示，筍農習慣將竹筍收成後留下的筍殼，以及整理竹林淘汰的竹子用來當堆肥，成為適合白蟻生存環境，引來喜歡吃白蟻的穿山甲棲息，老一輩在地居民對穿山甲不陌生，但也是到近年才慢慢了解穿山甲的珍貴，並有更多人認同保育穿山甲概念。

她說，台南社大關心龍崎穿山甲生態，開設生態巡守隊課程，教導志工及在地居民觀察穿山甲等野生動物調查技術，並架設自動相機監測，結果發現更多有趣動物生態，食蟹獴、領角鴞、林鵰等保育類也出現過。

陳靜儀表示，自然生態與友善耕作成為社區兩大招牌，除了有學校單位安排戶外教學行程，也有遊客經口耳相傳特地造訪，社區會安排種菜體驗、尋找穿山甲覓食洞、竹編DIY等行程，餐食則是無菜單料理，菜園當下有什麼菜就吃什麼菜，協助接待遊客的居民還可賺到一點導覽費用。

龍興社區發展協會理事長余文生表示，因耕作模式相對友善，如以竹葉覆蓋農田取代除草劑，抑制雜草的同時，讓土地更健康、自然環境更和諧，從白鼻心偷食木瓜到穿山甲挖掘田埂，每一個細節都展現出人與自然共生美好。

陳靜儀說，協會與龍崎區公所、農會及台南、南關兩所社區大學合作，去年12月在龍崎牛埔水保園區舉辦「龍崎牛埔里山社區農村餐桌市集」，吸引不少民眾到場，透過在地蔬果、熟食、竹編與生態故事分享，帶民眾深入了解土地環境多樣性，也代表有愈來愈多人看到農村文化與生態價值。

台南 穿山甲 行程

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